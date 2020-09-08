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Кыргызстан и Таджикистан оказались особо уязвимыми перед COVID-19 странами

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- Евгений Денисенко
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Из стран-участниц Евразийского банка развития (ЕАБР) наиболее уязвимыми перед последствиями пандемии коронавируса оказались Кыргызстан и Таджикистан. Такой вывод сделан в исследовании, проведенном специалистами Московского государственного университета.

Обе эти страны, согласно данным информационно-аналитического центра при МГУ, в отличие, к примеру, от двух других государств-партнеров - России и Казахстана, не только не имели "подушки безопасности" в виде накопленных золотовалютных резервов, но и лишились значительной части денежных переводов трудовых мигрантов. И уже в первом квартале 2020 года, большую часть которого карантинные ограничения еще не действовали, такие переводы в Таджикистан сократились на 22,3, в Кыргызстан - на 20,7 процента.

"Прогнозы по сокращению денежных переводов за 2020 год в странах Средней Азии колеблются в очень широком диапазоне, поскольку никто пока не может оценить масштабы падения экономики и сроки действия ограничений", - отмечают авторы исследования.

Кроме того, страны региона несут потери и от девальвации национальных валют тех стран, где работают мигранты. Как следствие, они вынуждены брать новые кредиты и наращивать государственный долг.

Напомним, что 7 августа Евразийский фонд стабилизации и развития (его средствами управляет ЕАБР) предоставил Кыргызстану кредит в 100 миллионов долларов для преодоления последствий пандемии коронавируса. Несколькими днями ранее на аналогичных условиях кредит в размере 50 миллионов долларов был выделен и Таджикистану.

Подчеркивалось, что в условиях сокращения денежных переводов мигрантов кредитование по линии ЕФСР позволит этим государствам-участникам фонда заместить часть выпадающих доходов, сокращение которых грозит дестабилизацией общественно-политической ситуации.

По информации ЕФСР, данные кредиты предназначены для реализации программ противодействия влияния кризиса, вызванного пандемией, на экономику, финансовый и социальный секторы республик. Ожидается, что в Кыргызстане средства ЕФСР позволят обеспечить бюджетную и долговую устойчивость, осуществлять сбалансированную денежно-кредитную политику, поддержать социальный сектор, а также помочь в восстановлении экономической активности.

Условия предоставления кредита крайне льготные – на 20 лет под один процент годовых с льготным периодом 10 лет. Если сравнивать с условиями коммерческих кредитов, деньги фактически предоставляются Кыргызстану бесплатно. Тем более что возвращать их надо будет лишь через 10 лет.

Кроме того, в связи с повышенной нагрузкой на систему здравоохранения в странах ЕФСР Советом фонда принято решение о проведении внеочередного конкурса проектов, предназначенных для противодействия вспышке СOVID-19. Гранты будут предоставлены государствам-участникам фонда с уровнем подушевого ВВП ниже 4300 долларов. Под эти критерии попадают три страны – Кыргызстан, Таджикистан и Армения.

Евразийский фонд стабилизации и развития – региональный финансовый механизм объемом 8,513 млрд долларов, был учрежден в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Создан в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик государств-участников. Управляющим средствам ЕФСР является Евразийский банк развития, образованный теми же шестью странами.


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URL: https://www.vb.kg/391783
Теги:
Россия, Евразийский экономический союз, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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