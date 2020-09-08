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"Вакцинация населения против гриппа облегчит ситуацию во время пандемии"

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- Оксана Гут
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Вакцинация населения от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций облегчит ситуацию во время пандемии COVID-19. Об этом 8 сентября на заседании Республиканского оперативного штаба заявили специалисты министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

"Традиционно, осенью и зимой количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличивается на порядок. В связи с этим ведется подготовка к вакцинации населения, к которой, помимо государственных организаций здравоохранения, будут привлечены и частные медицинские учреждения", - сказали представители министерства здравоохранения.

Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Алмазбек Баатырбеков подчеркнул необходимость повышения осведомленности общественности о важности вакцинации граждан от гриппа и ОРВИ.

"В социальных сетях про вакцинацию распространяется различного рода информация. Зачастую приводимые факты и утверждения не соответствуют действительности. Местные органы власти, совместно с медицинскими работникам, должны провести разъяснительную работу среди населения о том, что сезонную вакцинацию от гриппа проводили и ранее. Никакого вреда здоровью вакцинация не несет. Саму вакцинацию необходимо начать со второй половины сентября", – сказал Алмазбек Баатырбеков, передает пресс-служба правительства.

По итогам заседания профильным государственным структурам дан ряд поручений.

Так, министерству здравоохранения Кыргызской Республики поручено усилить работу по обеспечению необходимого объёма запасов медикаментов.

Министерству образования и науки Кыргызской Республики поручено продолжить информационно-разъяснительную работу в детских садах и школах по профилактике инфекционных заболеваний среди детей.

Члены республиканского оперативного штаба призывают сограждан проявлять сознательность, следовать рекомендациям медицинских работников, а также неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, включая ношение медицинских масок в общественных местах.


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URL: https://www.vb.kg/391784
Теги:
вакцина, грипп, правительство, Кыргызстан, коронавирус, Минздрав
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