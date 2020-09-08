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Пограничники пресекли попытку незаконного перегона скота через госграницу

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- Оксана Гут
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В период с 5 по 8 сентября пограничники Ала-Букинского пограничного отряда пресекли попытку незаконного перегона скота через государственную границу. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

5 сентября в местности Таза-Суу Аксыйского района Джалал-Абадской области в ходе несения службы пограничники обнаружили автомашину Hyundai-Porter, рядом с которой находились 5 голов крупного рогатого скота, готовых к перегону через госграницу.

7 сентября в местности 50 гектар Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники также обнаружили автомашину Hyundai-Porter. Водитель автомашины пытался перегнать 10 голов мелкого рогатого скота на территорию Узбекистана.

В обоих случаях скот пытались переправить через государственную границу незаконным путем.

По данным фактам разбирательство проводят территориальные подразделения МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/391786
Теги:
граница, Джалал-Абадская область, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
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