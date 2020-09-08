Школа вне закона. В Баткенской области учитель привела детей домой

В Баткенской области учитель младших классов обучала детей в помещении не предназначенном для обучения. Фотография оффлайн занятия была опубликована в социальных сетях.

Пользователь Twitter в закрытом аккаунте написала, что у детей нет гаджетов и интернета для проведения занятий в режиме онлайн. Поэтому учитель была вынуждена оборудовать под класс другое помещение. Фотография быстро разошлась в социальных сетях.

На фото дети сидят на тошоках, расстеленных на полу.

В Министерстве образования VB.KG сообщили, что изучают ситуацию в Баткенской области и вскоре дадут официальный ответ. Известно, что ранее районные отделы образования рапортовали о готовности школ и учеников к обучению в режиме онлайн.

Отметим, в Кыргызстане новый учебный год начался в режиме онлайн. Большинство учителей, родителей и детей недовольны таким форматом образования.