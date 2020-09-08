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Михаил Ефремов признан виновным в совершении ДТП

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- Екатерина Улитина
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Российский актер Михаил Ефремов признан виновным в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщают СМИ.

Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК). Актер приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, он должен выплатить 800 тысяч рублей сыну погибшего. Остальные пострадавшие заявили символические иски в 1 рубль.

Судья указала, что, согласно исследованиям, проведенным в рамках дела, джип Ефремова был полностью исправен, а он сам находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. Кроме того, следы наркотиков нашли в салоне автомобиля. Несколько свидетелей однозначно указали, что за рулем сидел Михаил Ефремов. Первоначально он сам с этим соглашался, но позже изменил показания и отказался признавать вину.

Напомним, 8 июня на Садовом кольце внедорожник Михаила Ефремова на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого сидел 57-летний водитель-курьер интернет-магазина "Деликатеска" Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице через несколько часов после аварии.


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URL: https://www.vb.kg/391790
Теги:
ДТП, приговор, Россия, суд, СМИ
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