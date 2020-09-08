За верность профессиональному долгу награждены 12 курсантов-медиков

7 сентября в Государственном комитете по делам обороны Кыргызской Республики состоялось награждение курсантов Санкт-Петербургской Военно-медицинской академии имени М. Кирова Российской Федерации, помогавших медикам в военных госпиталях ВС КР во время разгара коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ГКДО КР.

За самоотверженность и верность профессиональному долгу 12 курсантов-медиков были награждены грамотами от имени руководства Государственного комитета по делам обороны КР.

С июля по сентябрь текущего года молодые специалисты проходили "боевое крещение", наравне с коллегами-профессионалами, трудясь в "красной зоне", нарабатывая бесценный опыт и отрабатывая на практике полученные в военном ВУЗе знания.

С 9 сентября они вернутся в г. Санкт-Петербург для продолжения учебы.