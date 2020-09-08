Глава Финнадзора Арзыбек Кожошев рассказал, чем занимается его ведомство

Чем занимается в Кыргызстане Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР (далее Госфиннадзор) и какие у нее функции? Этот вопрос зачастую задают нам наши читатели и который мы в свою очередь адресовали главе Госфиннадзора Арзыбеку Кожошеву.

Многие люди не знают, чем занимается Госфиннадзор. Можете подробно рассказать, чем именно занимается ваше ведомство?

- Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики занимается проведением единой государственной политики, связанной с регулированием и надзором за небанковским финансовым рынком Кыргызской Республики. Сюда входят вопросы регулирования рынка страхования, развития накопительной пенсионной системы, развития рынка ценных бумаг, системы бухгалтерского учета и аудиторской деятельности. Кроме того, Госфиннадзор осуществляет лицензионно-разрешительную деятельность (выдает лицензии и разрешения на различные виды деятельности), регулирует лотерейную и ломбардную деятельности, также осуществляет сотрудничество с различными международными организациями, сотрудничество в рамках СНГ и ЕЭАС по своим направлениям.

Насколько Госфиннадзор сегодня успешно работает. Можете озвучить показатели?

- Как и у многих госорганов, у Госфиннадзора также были грандиозные планы на 2020 год. Нами были определены приоритетные направления работы, например, создание информационного портала финансового рынка, развитие исламских ценных бумаг и исламского страхования, внедрение современных стандартов корпоративного управления у эмитентов, проведение "IPO" - публичной реализации на фондовой бирже до 10 процентов акций государственной доли компаний с государственной долей участия с привлечением широкого круга населения, создание единого организованного рынка ценных бумаг, универсализация биржевой деятельности, создание "Центра раскрытия информации" и другие. Обо всем можно рассказывать очень долго. Однако, пандемия охватившая весь мир, внесла свои коррективы, и часть из намеченных планов мы только начали реализовывать.

Если говорить о показателях, то необходимо честно признаться, что 2020 год в этом плане имеет отрицательную динамику, и в первую очередь, это связано с распространением коронавирусной инфекции и ликвидацией ее последствий на территории Кыргызской Республики.

В связи с введением чрезвычайного положения на отдельных территориях нашей страны, Госфиннадзору пришлось минимизировать количество работников, задействованных на рабочих местах, и максимальное количество сотрудников были переведены на удаленную работу.

Чтобы хоть как-то обеспечить стабильность деятельности предприятий и для минимизации негативных экономических последствий для населения, в рамках своей компетенции Госфиннадзор разработал ряд рекомендаций для субъектов финансового рынка.

В частности, акционерным обществам рекомендовано на период чрезвычайного положения в республике, воздержаться от проведения общих собраний акционеров. Нашей службой разработан проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон КР "Об акционерных обществах". Согласно изменениям, Правительство наделено правом, в исключительных случаях, определять иной срок проведения годовых общих собраний акционеров, и устанавливать иные сроки раскрытия информации по итогам собраний. Проект Закона принят Жогорку Кенешем КР в третьем чтении 1 апреля 2020 года. Также, разработан проект распоряжения Правительства КР, предусматривающий установление сроков проведения годовых общих собраний акционеров по итогам 2019 года – до 1 сентября 2020 года, и продление сроков опубликования в средствах массовой информации годовых отчетов о финансово-хозяйственных деятельностей обществ. Данный проект Распоряжения принят Правительством 24 апреля 2020 года.

Ломбардным организациям республики, рекомендовано провести реструктуризацию выданных займов.

Во время ЧП ломбардам дано было указание вашим ведомством приостановить начисление процентов по выданным займам, провести реструктуризацию выданных ранее займов по согласованию. Скажите не пострадали ли сами ломбарды?

- Госфиннадзором во время ЧП было рекомендовано ломбардным организациям рассмотреть возможность реструктуризации выданных займов. Да, во время ведения ЧП в стране пострадали и предприниматели, и граждане КР из-за введенных ограничений и запретов ведения деятельности.

Какие меры были еще предложены или предприняты Госфиннадзором для того, чтобы снизить уровень отрицательных экономических последствий для населения в связи с введением чрезвычайного положения на фоне распространения коронавируса?

- В связи с ведением ЧП в стране, в целях снижения отрицательных экономических последствий Госфиннадзор направил ряд рекомендаций страховым организациям, в том числе, по максимальному использованию доступных дистанционных/удаленных онлайн сервисов и инфраструктуры, предоставления возможности гражданам представлять электронные версии документов, связанных со страховыми случаями или выплатой страхового возмещения с последующим предоставлением оригиналов.

Кроме этого, учитывая сложившуюся ситуацию в республике, Госфиннадзор продлил сроки представления отчетов регулируемыми субъектами, а это страховые организации, акционерные общества, профессиональные участники рынка ценных бумаг, накопительные пенсионные фонды, лотерейные и ломбардные деятельности, до окончания чрезвычайного положения.

Как экономист как вы считаете, в этой связи какие дополнительные меры можно было бы еще вести для населения?

- Естественно, в форс-мажорных обстоятельствах, к которым можно отнести внезапное распространение пандемии коронавируса, Правительство страны приняло весь комплекс необходимых мер для смягчения негативного ее влияния на экономику и социальное развитие страны. К ним относятся смягчение налогового бремени для предпринимателей и введение налоговых каникул для населения, отсрочки по коммунальным платежам для населения, предоставление льготных кредитов. Государство оказало всестороннюю поддержку социально уязвимым слоям населения, а также тем, кто временно потерял работу. Были направлены дополнительные средства для развития и модернизации сферы здравоохранения, напрямую влияющие на здоровье и активность населения.

Тем не менее, как я уже говорил, не удалось избежать потерь в экономике. И это обусловлено рядом объективных обстоятельств: введением карантина, что привело к приостановке экономической деятельности в отдельных отраслях экономики - в сфере торговли и услуг, которая является крупнейшей отраслью национальной экономики - транспорта, туризма, строительства, промышленных предприятий.

Были определенные упущения в системе оперативного информирования населения и оперативного реагирования соответствующих государственных структур на потребности населения в оказании необходимых и качественных медицинских услуг, которые впоследствии были устранены.

Вы сами почему не идете на выборы по примеру других чиновников?

- На данную государственную должность я назначен сравнительно недавно. Мы приняли конкретную программу по реформированию системы финансового надзора и активизации рынка ценных бумаг в республике, развития новых направлений в этой сфере. Эта программа одобрена Правительством страны. За короткий срок нами реализованы ряд мероприятий на законодательном уровне, повышающем прозрачность управления и эффективность функционирования данной сферы управления финансами. Однако предстоит сделать еще много из запланированного, чтобы деятельность в этой сфере приносила максимальную пользу для государства, предпринимателей и населения. Считаю, что в этих условиях, необходимо довести начатые реформы до конца.