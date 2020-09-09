В Бишкеке алабая спасли из водной западни

Еще в середине прошлой недели ранним дождливым утром, спешащие на работу прохожие не могли не заметить громадного пса: он стоял по шею в Восточном БЧК, параллельном улице улицы Скрябина.

Псина жалобно посматривала на прохожих. Безмолвно взывала о помощи? Понятно было, что пес попал в западню. Выбраться по вертикальным стенкам канала у него не было никакой возможности. Некоторые сердобольные прохожие останавливались возле собаки сочувственно вздыхали, но не решались броситься в канал, чтобы вытащить здоровенного алабая на берег. В числе прохожих оказалась и корреспондент "ВБ".

К счастью, поблизости был аварийно–диспетчерский пункт "Бишкексвета". Там решили помочь бедолаге. Один из аварийщиков набросил кусок провода собаке на шею, чтобы ее как–то фиксировать. Затем стали тащить собаку из воды за шкуру. Это была непростая задача даже для трех мужчин. Вес взрослого алабая оказался весьма внушительным. Псина все время спасательной операции вела себя спокойно, видимо, почувствовав собачьим сердцем, что хотят помочь. Только со второй попытки бедолагу извлекли на сушу.

Судя по тому, с каким аппетитом пес слопал предложенные ему печенья, он был очень даже голодный. Пока корреспондент отлучилась в ближайший магазин за дополнительным кормом пострадавшему брату нашему меньшему, тот успел скрыться. Возможно, пустился на поиски своего дома.

Остается только благодарить работников "Бишкексвета", которые не смогли равнодушно отмахнуться. Но все же этот случай заставил задуматься о всеобщей безответственности. Ведь на месте этой собаки мог оказаться, например, ребенок. Сколько их за это лето утонуло, в том числе в БЧК, и до сих пор разыскивается МЧС... Каналы, быстротоки в большинстве своем не имеют ограждений, хотя бы те, что находятся в непосредственной близости от жилых домов.

С другой стороны, налицо безалаберность владельцев этого пса, которые то ли выгнали его из дома, то ли потеряли. Во–первых, громадная собака может представлять опасность для людей. Во–вторых, в какую беду он еще может попасть?