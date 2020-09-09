Отдельная "зона для воров в законе". В РФ предложили криминальную реформу

Изоляция воров в законе при отбывании наказания возможна только при создании для них специальных колоний. Но и это не даст гарантии, что их влияние будет сведено к минимуму. Таким мнением в разговоре с уральским сайтом URA.RU поделился журналист-знаток тюремной культуры, консультант сериалов "Боец" и "Зона" Александр Сидоров.

Он пояснил, почему предложение изолировать авторитетов в отдельных камерах не имеет смысла. Ранее такие поправки в законодательство предлагали в Госдуме.

"В рамках колонии, где содержатся осужденные, не принадлежащие к тюремным кастам, это вряд ли даст позитивный эффект. Есть смысл разговаривать только о создании отдельной колонии для авторитетов", - заявил Сидоров. По словам эксперта, даже изоляция осужденного вора в законе в одиночной камере или ШИЗО (штрафном изоляторе), в конечном итоге, не лишает его связи с внешним миром - этому способствуют сами сотрудники уголовно-исправительной системы, снабжающие лидеров преступного мира продуктами питания и наркотиками.

Александр Сидоров приводит опыт создания резервации для воров в законе на базе колонии особого режима "Белый лебедь", расположенной в Соликамске Пермского края. По его словам, в начале 1990-х годов в исправительном учреждении построили отдельное единое помещение камерного типа, куда со всей страны свозили авторитетов и занимались их "перевоспитанием". Но из-за попустительства администрации колонии эксперимент провалился.

Ранее в Госдуме РФ предложили ужесточить наказание по статье 210.1 УК за занятие высшего положения в преступной иерархии. В частности, депутаты хотят оградить остальных осужденных от влияния авторитетов, помещая воров в законе в одиночные камеры.