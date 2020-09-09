Чиновники Минобраза нашли учителя, которая проводила урок оффлайн

Чиновники Министерства образования нашли учительницу, которая проводила урок начальных классов у себя дома. Фотография оффлайн урока накануне была опубликована в социальных сетях.

Молодым специалистом оказалась учитель начальных классов школы имени Мусы Кадыра в приграничном районе Баткенской области.

В пресс-службе Министерства образования объяснили, что во время организации обратной связи с учениками у родителей появился ряд вопросов, и они попросили учителя о помощи, поэтому 2 сентября учитель пригласила школьников к себе домой, чтобы на практике продемонстрировать, как работает обратная связь. Во время урока учитель рассаживала школьников с учетом социальной дистанции и объясняла каждому о необходимости ношения маски. Урок длился 15 минут, после этого все занятия

проходят дистанционно.

"Министерство образования и науки высоко оценивает стремление учителя обучать детей, ее любовь к своей профессии, усилия по разъяснению действия обратной связи, проявленный энтузиазм учеников и учителя. Учителю объяснили, что в данных условиях во время пандемии для всех учителей действуют одинаковые условия, для удобства организации обратной связи спонсоры предоставят педагогу ноутбук", - сообщает пресс-служба Минобразования.

Заместитель министра образования Надира Джусупбекова переговорила с учителем, заверив, что ей будет предоставлена методическая, техническая, материальная и моральная поддержка.

Отмечается, что организованные министерством видеоуроки транслируются на телеканалах "Баластан" (КТР) и "Илим жана билим" (ЭлТР). Эти уроки также доступны на портале https://oku.edu.gov.kg/ky/.

Обратная связь организуется через приложения Zoom и WhatsApp.