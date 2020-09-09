Вывезли на окраину, избили, отобрали телефон и деньги. Задержаны члены ОПГ

Милиция Джалал-Абада задержала подозреваемых в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

В милицию обратился 25-летний мужчина, который сообщил о противоправных действиях в отношении него. Так, в ночь с 31 августа на 1 сентября 2020 г. в 00.30 часов четверо незнакомцев в возрасте от 20 до 25 лет в одном из ночных клубов Джалал-Абада, применив к нему силу, скрутили руки и против воли увезли в машине на окраину города. Там избили и, угрожая, забрали телефон "Самсунг" и деньги в сумме 4500 сомов.

По данному факту зарегистрировано досудебное производство по статье 201 (Грабеж) УК КР. Было начато разбирательство для установления личности подозреваемых и привлечения их к ответственности.

В результате оперативных мероприятий Службой по противодействию экстремизму и незаконной миграции Джалал-Абадского УВД и оперативными сотрудниками Службы криминальной милиции ОВД города Джалал-Абад задержаны жители города А.Д. 1994 года рождения и Ш.К. 1995 года рождения. Подозреваемые помещены в ИВС.

Согласно полученной информации, двое мужчин состоят на учете МВД как члены организованной преступной группировки.

6 сентября Джалал-Абадский городской суд определил для них меру пресечения в виде 2 месяцев заключения. Расследование продолжается.