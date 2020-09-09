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Полномасштабной прямой линии с президентом России в 2020 не будет

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- Виктория Гунгер
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Полномасштабной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году не будет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Традиционной прямой линии с Путиным в этом году не будет", - цитирует Пескова ТАСС. При этом . По словам представителя Кремля, она состоится в декабре, в нее будут включены элементы формата прямой линии.

В сложившихся условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса Владимир Путин постоянно находится в контакте с населением, добавил Песков. Из-за этого проводить полномасштабную прямую линию было бы излишним, заключил он.

Владимир Путин ежегодно проводит прямые линии с 2001 года. Исключениями становились 2004 и 2012 годы. В 2019 году прямая линия стала 17-й по счету, самая длинная беседа президента с населением прошла в 2013 году и длилась почти пять часов.


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URL: https://www.vb.kg/391806
Теги:
Владимир Путин, миграция, президент, Россия, Кыргызстан
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