Патриарх Кирилл наградил Рамзана Кадырова орденом Славы и чести

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил главу Чечни Рамзана Кадырова ордена Славы и чести I степени. Как отмечается на сайте Русской православной церкви, награда вручена за заслуги на государственной службе и в честь 50-летия руководителя региона.

В своем обращении патриарх Кирилл отметил многолетнюю государственную деятельность Кадырова, охарактеризовав его как волевого и ответственного руководителя. Глава РПЦ подчеркнул успехи Чечни в экономике, обеспечении безопасности и сохранении межрелигиозного мира, а также положительно оценил сотрудничество властей республики с Грозненской епархией.

Церемония совпала со вступлением Рамзана Кадырова в должность главы Чечни на новый срок. На инаугурации, где он принес присягу на русском и чеченском языках, его сопровождал сын Адам Кадыров, занимающий посты помощника главы республики и секретаря регионального Совбеза.

В этот же день Рамзан Кадыров сообщил о готовности чеченских бойцов продолжать участие в специальной военной операции "до победного конца", за что военнослужащие из региона получили благодарность от президента России Владимира Путина.