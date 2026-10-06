Бакытбек Султанов ушел с поста руководителя ОАО "Учкун"

Бакытбек Султанов освобожден от должности генерального директора ОАО "Учкун". Как сообщили на предприятии, он написал заявление об уходе по состоянию здоровья.

Султанов возглавлял ОАО "Учкун" с сентября 2022 года.

ОАО "Учкун" занимается выпуском печатной и защищенной полиграфической продукции, в том числе документов государственного значения, а также газет, журналов, книг и учебников.

В сентябре 2026 года предприятие оказалось в центре внимания после сообщений о продаже школьных учебников, предназначенных для бесплатного обеспечения государственных школ. На фоне этого председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев поручил МВД, ГКНБ и Министерству просвещения выяснить, каким образом учебники попали в свободную продажу, а также сверить количество напечатанных, переданных и распределенных экземпляров.

В ОАО "Учкун" тогда заявили, что учебники, напечатанные за счет бюджета для государственных школ, передаются по установленной процедуре, и исключили их попадание на рынок со стороны типографии.

При этом предприятие отдельно реализовывало учебники частным школам и другим покупателям в рамках лицензионного соглашения с правообладателем. Объем такой реализации составил около 23 млн сомов.

Позже предприятие прекратило прием новых заявок и заказов на реализацию учебников частным образовательным организациям и другим покупателям.