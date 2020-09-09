Первые Игры стран СНГ перенесены на 2021 год

Первые Игры стран СНГ, которые должны были состояться в Казани, переносятся с 2020 на 2021 год. Такое решение принято правительством РФ с учетом складывающейся в Содружестве ситуации из-за пандемии и ее последствий.

Инициатором проведения Игр стран СНГ, участие в которых должны принять и спортсмены Кыргызстана, выступила Российская Федерация. Идея была единогласно поддержана на заседании Совета глав правительств стран СНГ в октябре 2019 года. Первоначально планировалось, что соревнования пройдут в Казани с 20 по 27 августа, однако даты были сдвинуты из-за пандемии коронавирусной инфекции. Потом ориентировочно назывался сентябрь. И вот теперь принято новое решение по этим масштабным соревнованиям.

"Данное мероприятие будет перенесено на 2021 год. То есть мы его не меняем, мы его переносим", - подчеркнул министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

По его словам, в данный момент идет согласование дат проведения состязаний с учетом того, что 2021 год будет олимпийским (Олимпийские игры в Токио).

"Мы проведем мероприятие либо до этих игр, либо сразу после. Скорее всего, это будет летний период - либо конец августа, либо начало июля. Мы сейчас в дискуссии с федерациями, с Министерством спорта России", - сообщил Владимир Леонов.

Как стало известно, наравне с таким переносом в Татарстане решили не проводить других международных спортивных соревнований до конца 2020 года.

Планируется, что участие в первых Играх стран СНГ примут 3,5 тысячи спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет, которые поборются за первенство в 21 виде программы и разыграют 230 комплектов медалей. Для проведения соревнований в Казани будет задействовано 15 крупных спортивных объектов, формируется необходимая инфраструктура.