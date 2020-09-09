Наша гордость – Дарья Маслова, Толкунбек Исаков

Спортсмены – гордость и надежда страны. Они поднимают наш флаг на международных соревнованиях, благодаря им за рубежом узнали о республике, они прославили Кыргызстан. Но, к сожалению, на родине именитые победители невсегда находят даже элементарное, например, место для тренировок. Повысить престижность спорта и создать условия для его развития решила партия "Мекеним Кыргызстан".

Не сдаваться, несмотря ни на что привык Толкунбек Исаков. В детстве из-за болезни лишился зрения. Но это его не сломило. Он выучился на юриста, был депутатом Бишкекского горкенеша. Теперь возглавляет Комитет по защите прав лиц с инвалидностью и занимается армрестлингом. За два года выиграл на чемпионатах Азии четыре золотые медали. Теперь в рядах партии "Мекеним Кыргызстан" намерен пройти в парламент

- За 20 лет работы правозащитником я познакомился с разными проблемами кыргызстанцев. И в парламенте займусь их решением, в первую очередь поработаю над соблюдением прав человека, социальными проблемами: защитой населения, образованием, здравоохранением и спортом - делится планами кандидат в депутаты партии "Мекеним Кыргызстан" Толкунбек Исаков.

Вопросами спорта намерена заниматься и Дарья Маслова. Она – также член партии "Мекеним Кыргызстан". Ей принадлежит юниорский рекорд республики в беге на 5000 метров, а в 2019 году легкоатлетка получила олимпийскую лицензию. Но ей по-прежнему негде полноценно тренироваться.

- Я, как член партии Мекеним Кыргызстан, намерена добиться постройки зимнего манежа и нового стадиона, который будет соответствовать международным требованиям и стандартам. Потому что спортсменам негде зимой тренироваться, мы бегаем под снегом, в слякоти, в грязи, - сетует кандидат в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан" Дарья Маслова

Партия "Мекеним Кыргызстан" – это партия каждого кыргызстанца! Партия, которая намерена сделать нашу жизнь лучше. Партия, которая заслуживает доверия! Скажи да "Мекеним Кыргызстан" и помоги развить спорт в республике, помоги прославить нашу страну по всему миру!

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии "Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии "Мекеним Кыргызстан". Дата выхода 09.09.2020