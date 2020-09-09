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Военные Кыргызстана примут участие в совместном учении ШОС, СНГ и ОДКБ

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- Евгений Денисенко
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Борьбе с терроризмом будет посвящено совместное учение ШОС, СНГ и ОДКБ, запланированное на последнюю декаду сентября текущего года. Участниками маневров станут, как планируется, военные девяти государств, включая Кыргызстан.

О проведении этого учения под названием "Кавказ-2020" речь шла, по информации МО РФ, в ходе состоявшегося на днях в Московской области заседания глав министерств обороны стран Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств и Организации Договора о коллективной безопасности. Была подчеркнута необходимость расширения сотрудничества в борьбе с терроризмом, чему призвано способствовать и предстоящее стратегическое командно-штабное учение.

Оно пройдет, по словам министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, в период с 21 по 26 сентября. Основные действия развернутся на российских полигонах "Капустин Яр" и "Ашулук", а также в акваториях Черного и Каспийского морей. В ходе учения будут отработаны вопросы управления группировками войск, соединениями и подразделениями в совместных операциях по локализации и разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму. Помимо воинских контингентов девяти государств ожидается участие военных наблюдателей из еще девяти стран.

В совместном коммюнике, принятом по итогам упомянутого заседания, главы оборонных ведомств государств ШОС, СНГ и ОДКБ назвали борьбу с терроризмом и экстремизмом своим приоритетом.


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URL: https://www.vb.kg/391818
Теги:
ОДКБ, армия, Кыргызстан
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