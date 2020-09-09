Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем комуза

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 сентября, поздравил кыргызстанцев с Днем комуза.

Текст поздравления Главы государства:

"Дорогие соотечественники!

Поздравляю с Днем комуза - гордостью нашей национальной культуры, особым символом народного творчества!

Для нашего народа комуз - это не просто традиционный музыкальный инструмент, но и наряду с вершиной нашей культуры - эпосом "Манас", неиссякаемое наследие, через мелодии поведающее о славном пути предков будущим поколениям.

Сколько лет прошло, сколько эпох пережили. Великая история нашего народа осталась в мелодиях комуза, которая передается из поколения в поколение, проливая свет на наш духовный мир и пробуждая национальную гордость.

Замечательные произведения, созданные посредством комуза, становятся известными на международной арене своей философской глубиной и музыкальным разнообразием.

День комуза, который мы отмечаем второй год подряд, станет хорошей традицией и дальше будет занимать достойное место в культурной жизни республики.

Пусть всегда звучит голос старинного кыргызского комуза!"