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Строительство инфекционной больницы в Оше находится на стадии завершения

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- Бакыт Басарбек
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 сентября, в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом строительства новой инфекционной больницы в г. Ош. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Урматбек Кокочаров проинформировал, что новая больница будет рассчитана на 100 койко-мест.

Согласно проекту, больница состоит из 3-х отделений: реанимационного отделения на 28 коек и двух отделений для диагностики и лечения инфекционных больных для взрослых.

На сегодняшний день полностью снесено старое здание больницы и завершен ряд работ, объект из быстровозводимых конструкций планируется сдать в эксплуатацию в октябре текущего года.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость скорейшего завершения работ до наступления холодов, в то же время обратил внимание на контроль качества.

Глава государства подчеркнул, что больница окажет большое подспорье в борьбе с возможной второй волной коронавирусной инфекции, а также других инфекционных заболеваний, которые ожидаются в осенне-зимний период.

Он осмотрел территорию больницы и побеседовал с медицинским персоналом, отметив их бесценный вклад в сохранение здоровья населения страны.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул важность внедрения цифровизации во все сферы жизни общества, в том числе систему здравоохранения. Как отметил Глава государства, система "Электронное здравоохранение" коренным образом решит множество проблем - уменьшит коррупцию, улучшит качество обслуживания пациентов, снизит бюрократию.

Как известно, строительство новых инфекционных больниц ведется по одной в городах Бишкек, Ош и Нарынской области, работы были начаты в конце июля текущего года.


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URL: https://www.vb.kg/391824
Теги:
Ош, больница, Сооронбай Жээнбеков
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