Артисты, медики и фермеры. Кто зарабатывает в КР меньше всех?

В январе-июне 2020 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 17 999 сомов и по сравнению с январем-июнем 2019 года увеличилась на 10,5 процента. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Наиболее высокий уровень среднемесячной заработной платы отмечен у работников сферы финансового посредничества и страхования - 36 028 сомов, информации и связи - 35 133 сома, а также добычи полезных ископаемых – 35 005 сомов.

Ниже среднереспубликанского уровня среднемесячная заработная плата сложилась у работников искусства, развлечения и отдыха – 9 829 сомов, здравоохранения и социального обслуживания населения – 10 750 сомов и образования - 14 509 сомов.

"В целом, как видно из вышеприведенных данных, размер среднемесячной оплаты труда неравнозначен по видам деятельности. Например, уровень оплаты труда в образовании, здравоохранении, а также в сфере искусства, развлечении и отдыха уступает уровню оплаты труда в других видах экономической деятельности. Это связано с тем, что заработная плата работников учреждений социальной сферы обусловлена возможностями государственного бюджета, т.к. преобладающая часть их находится на государственном финансировании", - говорится в сообщении Нацстаткома.

Национальный статистический комитет подчеркивает, что данные статистики собраны на основе только сведений о зарплате наемных работников юридических лиц на основе представляемой ими отчетов по труду, которые заполняются согласно инструкции, разработанной с учетом рекомендаций международных организаций.

Ежемесячно в адрес Нацстаткома статистическую отчетность по численности работников и заработной плате представляют более 16 тыс. предприятий и организаций.

Также в пресс-службе Нацстаткома отмечают, что сегодня для большинства кыргызстанцев заработная плата не является основным источником доходов. С 1991 года численность занятого населения сократилась с 66 процентов в 1991 году до 25 процентов - в 2019 году.