Погода
$ 78.86 - 79.21
€ 92.20 - 93.67

Артисты, медики и фермеры. Кто зарабатывает в КР меньше всех?

124  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В январе-июне 2020 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 17 999 сомов и по сравнению с январем-июнем 2019 года увеличилась на 10,5 процента. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Наиболее высокий уровень среднемесячной заработной платы отмечен у работников сферы финансового посредничества и страхования - 36 028 сомов, информации и связи - 35 133 сома, а также добычи полезных ископаемых – 35 005 сомов.

Ниже среднереспубликанского уровня среднемесячная заработная плата сложилась у работников искусства, развлечения и отдыха – 9 829 сомов, здравоохранения и социального обслуживания населения – 10 750 сомов и образования - 14 509 сомов.

"В целом, как видно из вышеприведенных данных, размер среднемесячной оплаты труда неравнозначен по видам деятельности. Например, уровень оплаты труда в образовании, здравоохранении, а также в сфере искусства, развлечении и отдыха уступает уровню оплаты труда в других видах экономической деятельности. Это связано с тем, что заработная плата работников учреждений социальной сферы обусловлена возможностями государственного бюджета, т.к. преобладающая часть их находится на государственном финансировании", - говорится в сообщении Нацстаткома.

Национальный статистический комитет подчеркивает, что данные статистики собраны на основе только сведений о зарплате наемных работников юридических лиц на основе представляемой ими отчетов по труду, которые заполняются согласно инструкции, разработанной с учетом рекомендаций международных организаций.

Ежемесячно в адрес Нацстаткома статистическую отчетность по численности работников и заработной плате представляют более 16 тыс. предприятий и организаций.

Также в пресс-службе Нацстаткома отмечают, что сегодня для большинства кыргызстанцев заработная плата не является основным источником доходов. С 1991 года численность занятого населения сократилась с 66 процентов в 1991 году до 25 процентов - в 2019 году.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391827
Теги:
безработица, зарплата, Кыргызстан, Нацстатком
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  