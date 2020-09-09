Жээнбеков: Совершенствование лабораторной инфраструктуры наращивает экспорт

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 сентября, в рамках рабочей поездки в Ошскую область осмотрел новое здание лаборатории Департамента карантина растений Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, расположенного в г. Ош. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев проинформировал, что в рамках Соглашения между Правительствами Кыргызской Республики и Российской Федерации о техническом содействии в процессе присоединения Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу в 2018 году было выделено 240 000 долларов США на строительство нового здания карантинной лаборатории в Оше.

На сегодняшний день строительство полностью завершено, лаборатория отвечает международным стандартам.

На обучение специалистов лабораторий выделено 105 тыс. долларов США, первый этап прошел в 2019 году, а второй этап обучения ожидается в ближайшее время.

Также лаборатория обеспечена современной лабораторной мебелью и оборудованием на сумму 17,5 миллиона сомов в рамках межправительственного соглашения.

Сегодня в лаборатории проводятся энтомологические, бактериологические, микологические, фитогельминтологические и гербологические исследования и анализы.

Основная цель карантинной лаборатории растений - определение фитосанитарного статуса сельскохозяйственных культур в соответствии с международными требованиями на основе современных технологий, определение фитосанитарного статуса и повышение экспортного потенциала отечественной сельхозпродукции.

Планируются мероприятия по цифровизации, которые усовершенствуют работу лаборатории, например, прием заявок и проверка документов будет осуществляться в онлайн-режиме.

Президент Сооронбай Жээнбеков осмотрел новое двухэтажное здание, используемую аппаратуру, а также мобильную лабораторию на базе автомашины, оснащённой всем необходимым оборудованием.

В беседе с сотрудниками лаборатории он отметил, что государство направляет значительные средства на развитие предпринимательства в регионах, а особое внимание уделяется экспортоориентированным предприятиям.

Глава государства напомнил, как несколькими годами ранее у фермеров в регионах были проблемы со сбытом продукции, в том числе и из-за несовершенства лабораторной инфраструктуры. Сооронбай Жээнбеков добавил, что в этих целях продолжается модернизация лабораторий под международные стандарты.

"Государство делает все для оказания поддержки предпринимателям, создания благоприятных условий в регионах. Для этого средства финансовых институтов были обращены на места. Мы уделяем большое внимание сельским товаропроизводителям, но без наличия таких лабораторий у нашей продукции нет возможности выходить на внешние рынки", - заключил Президент Сооронбай Жээнбеков.