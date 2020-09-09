Стартуй легко с сетью АЗС "Газпромнефть"

На заправочных станциях сети "Газпромнефть" в Кыргызстане запустилась акция "Стартуй легко", участники которой получат возможность выиграть 15 000 литров премиального топлива, ноутбуки, телевизоры, Apple Airpods и 5 iPhone 11.

Для участия в акции достаточно с 9 сентября по 1 декабря 2020 года заправляться и совершать покупки на АЗС сети с использованием карты лояльности "Сапарыбыз бир". Как только сумма покупок за период акции составит 1000 сомов, участник получит виртуальный билет в личном кабинете на https://www.gpnbonus.ru/kg/.

Розыгрыши призов будут проходить каждые две недели:

25.09.2020 – 10 смарт-часов и 100 топливных сертификатов на 25 литров премиального топлива G-Drive 95;

09.10.2020 – 10 наушников Apple Airpods, 100 топливных сертификатов;

23.10.2020 – 5 ноутбуков Asus, 100 топливных сертификатов;

06.11.2020 – 5 ноутбуков Asus, 100 топливных сертификатов;

20.11.2020 – 5 телевизоров Sony, 100 топливных сертификатов;

09.12.2020 – 10 телевизоров Sony, 100 топливных сертификатов;

ФИНАЛ, 09.12.2020 – 5 смартфонов iPhone 11.

Количество билетов неограниченно.

Главные победители определятся в прямом эфире на официальных страницах сети АЗС в Instagram и Facebook с помощью генератора случайных чисел.

Справка

Приобретайте карту лояльности "Сапарыбыз бир" на любой АЗС "Газпромнефть" в Кыргызстане. Она позволит копить баллы с каждой заправки и покупки на АЗС, участвовать в акциях и выигрывать призы.

Пример расчета суммы

Например, сегодня заправили топливо на 800 сомов, а в следующий раз заправились и купили кофе на 1100 сомов. В сумме – 1900 сомов. Это – 1 виртуальный билет и 900 сомов в остатке. То есть, для следующего билета нужно совершить любую покупку на 100 сомов.