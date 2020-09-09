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Глава ГКДР КР Зайырбек Эргешов встретился с Мурселем Озтюрком

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 9 сентября 2020 года, директор Государственной комиссии по делам религий (ГКДР) КР Зайырбек Эргешов встретился с новым советником по делам религий посла Турции в Кыргызстане Мурселем Озтюрком. Об этом сообщает пресс-служба ГКДР КР.

По данным госкомиссии, в рамках двухсторонней встречи обсуждались вопросы развития межгосударственных отношений в социальной сфере, проблемы предотвращения радикализма и экстремизма в религиозной сфере, а также рассмотрены предложения по реализации совместных проектов в данной области.

По итогам встречи, стороны поблагодарили друг друга за встречу и выразили надежду и готовность на укрепление двухстороннего сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/391835
Теги:
Госкомиссия по делам религий, посольство, Турция, Кыргызстан
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