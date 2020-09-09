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Мадумаров осмотрел участки, требующих проведения берегоукрепительных работ

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- Бакыт Басарбек
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Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Акрам Мадумаров в ходе рабочей поездки в Чуйскую область осмотрел ряд земельных участков, требующих проведения берегоукрепительных работ. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Он ознакомился с состоянием земельных участков в Кеминском, Ысык-Атинском и Аламудунском районах.

"Насчитывалось порядка 193 опасных участков, требующих берегоукрепительных мероприятий. Из них с 1996 по 2019 год построено 47 объектов, общая протяженность защитных сооружений 12603 метра. В текущем году в связи с пандемией и дефицитом бюджетных средств финансовые средства на берегоукрепительные работы не были выделены", - сказал он.

Акрам Мадумаров дал ряд поручений профильным государственным структурам по проработке ряда направлений, в том числе определении списка земельных участков, требующих первоочередного решения вопросов берегоукрепительных работ, а также вопросы определения источников финансирования. Кроме того, даны поручения по созданию межведомственной комиссии по изучению деятельности частных компаний, добывающих инертные материалы на территории пограничной зоны, на предмет законности их работы.


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URL: https://www.vb.kg/391836
Теги:
правительство, Кыргызстан, Акрамжан Мадумаров
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