Мадумаров осмотрел участки, требующих проведения берегоукрепительных работ

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Акрам Мадумаров в ходе рабочей поездки в Чуйскую область осмотрел ряд земельных участков, требующих проведения берегоукрепительных работ. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Он ознакомился с состоянием земельных участков в Кеминском, Ысык-Атинском и Аламудунском районах.

"Насчитывалось порядка 193 опасных участков, требующих берегоукрепительных мероприятий. Из них с 1996 по 2019 год построено 47 объектов, общая протяженность защитных сооружений 12603 метра. В текущем году в связи с пандемией и дефицитом бюджетных средств финансовые средства на берегоукрепительные работы не были выделены", - сказал он.

Акрам Мадумаров дал ряд поручений профильным государственным структурам по проработке ряда направлений, в том числе определении списка земельных участков, требующих первоочередного решения вопросов берегоукрепительных работ, а также вопросы определения источников финансирования. Кроме того, даны поручения по созданию межведомственной комиссии по изучению деятельности частных компаний, добывающих инертные материалы на территории пограничной зоны, на предмет законности их работы.