В Оше строится текстильная фабрика на 7 тысяч рабочих мест

В Оше строится текстильная фабрика, которая обеспечит работой до 7 тысяч человек. Об этом стало известно сегодня, 9 сентября, при ознакомлении Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым с ходом строительства текстильной фабрики в г. Ош.

По информации предпринимателя Нурбека Осмонова, предприятие будет производить одежду, брюки, трикотаж, а также ткани и аксессуары.

Планируемая годовая мощность предприятия - 10 миллионов штук различных видов одежды, 1,5 тысячи тонн шерсти, 4,5 миллиона погонных метров тканей.

В производстве будет использоваться оборудование из Японии и Германии.

Общий объем привлеченных инвестиций составляет более 38 миллионов долларов США, из которых 970 миллионов сомов уже потрачены на строительство. Учредители фабрики вложили в производство собственные средства в размере 19 млн долларов, также кредитные ресурсы предоставил "РСК банк" в размере 6 млн долларов. В будущем планируется начать сотрудничество с Российско-Кыргызским фондом развития.

Когда текстильная фабрика заработает на полную мощность, это позволит создать от 1000 до 7000 новых рабочих мест.

Для работы фабрики потребуется 16 тыс. тонн сырья в год, поэтому в будущем планируется закупать его у отечественных фермеров. В этих целях в Кара-Суйском и Ноокенском районах намечено строительство хлопкоперерабатывающих заводов. Вместе с этим, будет простроен завод по производству хлопкового масла.

Отмечено, что ОсОО "Кыргыз Текстиль ЛТД" - первая строящаяся текстильная фабрика в Ошской области со времен обретения страной независимости.

На сегодняшний день завершается строительство двух швейных цехов, поликлиники, столовой, лаборатории и административного корпуса общей площадью в 23 тысячи квадратных метров.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил удовлетворение масштабами будущего предприятия. Подчеркнул, что бренд "Сделано в Кыргызстане" может быть успешно закреплен не только среди экологически чистой сельхоз продукции, но и среди продукции легкой промышленности.

Как добавил Глава государства, для этого у страны имеются все возможности.

Кроме этого, Сооронбай Жээнбеков приветствовал планы по строительству хлопкоперерабатывающих заводов в Кара-Суйском и Ноокенском районах. Отметил, что у местных фермеров появиться возможность сбыта хлопка-сырья, вследствие чего они могут увеличить площадь посевов, а значить повысить свои доходы.

Президент побеседовал с представителями финансовых институтов - "Айыл банка", РКФР, "РСК банк" и Гарантийного фонда, отметив важность предоставления льготных кредитов для отечественных предпринимателей, производящих экспортную продукцию.

Далее Сооронбай Жээнбеков пообщался с местными жителями, в беседе с которыми подчеркнул важность развития регионов через цифровизацию всех сфер жизнедеятельности.

Президент отметил, что в настоящее время государство обращает большое внимание развитию регионов, для чего привлекаются значительные средства финансовых институтов. Это способствует строительству таких крупных предприятий, как "Кыргыз Текстиль ЛТД".