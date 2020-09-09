Суд поддержал жалобу "Бутун Кыргызстан". Партия будет участвовать в выборах

Административный суд Бишкека поддержал жалобу партии "Бутун Кыргызстан" против ЦИК. Судья вынесла решение, что Центризбирком незаконно отстранил партию от предвыборной гонки в парламент.

Теперь ЦИК может в течение трех дней обжаловать решение в Верховном суде.

Во время заседания суда на улице проходила акция сторонников "Бутун Кыргызстан", которые требовали удовлетворить иск партии.

Напомним, партия в суде оспаривала решение Центральной избирательной комиссии об отказе регистрировать документы для участия в выборах. Поводом для отказа стало нарушение правил формирования списка кандидатов. "Бутун Кыргызстан" не согласилась с этим решением и посчитала, что нарушение закона было со стороны ЦИК.