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Суд поддержал жалобу "Бутун Кыргызстан". Партия будет участвовать в выборах

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Административный суд Бишкека поддержал жалобу партии "Бутун Кыргызстан" против ЦИК. Судья вынесла решение, что Центризбирком незаконно отстранил партию от предвыборной гонки в парламент.

Теперь ЦИК может в течение трех дней обжаловать решение в Верховном суде.

Во время заседания суда на улице проходила акция сторонников "Бутун Кыргызстан", которые требовали удовлетворить иск партии.

Напомним, партия в суде оспаривала решение Центральной избирательной комиссии об отказе регистрировать документы для участия в выборах. Поводом для отказа стало нарушение правил формирования списка кандидатов. "Бутун Кыргызстан" не согласилась с этим решением и посчитала, что нарушение закона было со стороны ЦИК.


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URL: https://www.vb.kg/391838
Теги:
Бутун Кыргызстан, ЦИК, суд, Кыргызстан
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