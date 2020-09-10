Министры иностранных дел стран ШОС собрались в Москве

В течение двух дней – 9 и 10 сентября – в Москве проходит заседание министров иностранных дел государств-членов ШОС. Участие в нем принимает глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана Чингиз Айдарбеков.

Выступая 9 сентября на официальном приеме для участников СМИД ШОС, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал главную задачу, стоящую перед коллегами: качественно подготовить заседание Совета глав стран ШОС, планируемое на ноябрь.

"Саммит, конечно же, станет ключевым событием российского председательства в ШОС. В своей работе мы руководствуемся, прежде всего, планом мероприятий российского председательства, который был утвержден президентом России и одобрен другими главами государств".

Несмотря на коррективы, которые коронавирусная инфекция внесла в работу государств-партнеров, отмечено продвижение вперед по большинству намеченных задач. Готовится солидный пакет документов и решений, на данный момент их порядка 20. Принципиальные подходы стран ШОС к мировым, региональным делам планируется отразить в итоговой политической декларации, а также в заявлениях, одно из которых будет посвящено 75-летию победы в Великой Отечественной войне, ряду актуальных международных проблем.

Готовятся план действий по реализации стратегии развития ШОС до 2025 года, в котором содержатся конкретные шаги в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, а также - важные документы в сфере экономического взаимодействия. Это, прежде всего, - концепция сотрудничества по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху, документы о формировании банка лучших решений в сфере развития удаленных территорий, дорожная карта по постепенному переходу к взаимным расчетам в национальных валютах. Все эти проекты сейчас согласовываются, предусматривается, что они будут представлены на рассмотрение глав государств.

В русле укрепления внешних связей ШОС, а также в духе продвижения инициативы формирования большого Евразийского партнерства готовится к подписанию меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Евразийской экономической комиссией. А накопленный опыт совместной борьбы с коронавирусной инфекцией отражен в проекте комплексного плана по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона, подготовленном санитарно-эпидемиологическими службами стран ШОС.

В ходе заседания 10 сентября запланирован, в том числе, обмен мнениями по вопросам укрепления современной системы международных отношений при центральной координирующей роли ООН, ее Совета Безопасности.

"Сверим часы по ключевым глобальным и региональным проблемам, включая положение дел в сфере стратегической стабильности, реагирование на вызовы и угрозы безопасности, обстановку в Афганистане, Сирии и вокруг СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - VB.KG) по иранской ядерной программе. Конечно, займемся вопросами совершенствования практической работы ШОС, включая тему расширения количества членов, наблюдателей. Мы настроены на конструктивную работу ", - сказал Сергей Лавров.