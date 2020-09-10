Очередной саммит ШОС может пройти в видеоформате

С министрами иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества встретился 9 сентября президент Владимир Путин. Встреча, участие в которой принял глава МИД Кыргызстана Чингиз Айдарбеков, прошла в режиме видеоконференции.

Как сообщили в пресс-службе главы РФ, Владимир Путин, приветствуя приехавших в Москву министров, отметил, что на их заседании планируется рассмотреть широкий спектр вопросов, связанных с дальнейшим развитием взаимодействия по линии ШОС в политической, экономической, социальной сферах, обменяться мнениями по острым международным и региональным проблемам.

Президент РФ отметил, что на фоне глобальной пандемии коронавирусной инфекции российское председательство в ШОС постаралось сделать всё необходимое, чтобы эта организация работала, не сбавляя темпов и эффективно.

"Конечно, нам пришлось скорректировать план мероприятий председательства: не все из намеченных более чем 90 мероприятий оказались реализованы. Тем не менее, считаю, что ключевые задачи выполнены и по основным направлениям сотрудничество в рамках ШОС укрепилось", - считает глава государства.

ШОС, по его словам, играет важную роль в обеспечении мира и безопасности, устойчивого развития в Евразийском регионе. И, действуя на принципах равноправия и взаимного учета интересов, стремится сообща вести поиск решений актуальных вопросов мировой повестки дня, осуществлять тесную внешнеполитическую координацию, в том числе в ООН и других международных форматах.

"ШОС на практике продемонстрировала способность оперативно реагировать на возникающие новые острые вызовы. Мы предпринимаем слаженные усилия по преодолению политических, торгово-экономических, социальных последствий распространения коронавируса", - заявил лидер РФ.

Он подчеркнул, что особого внимания со стороны ШОС по-прежнему требует ситуация в сфере безопасности в Евразии и сопредельных регионах. Остается напряженной обстановка в Афганистане, не утихают конфликты на Ближнем Востоке и севере Африки. Серьезную угрозу представляет терроризм, растёт незаконный оборот наркотиков, оргпреступность и киберпреступность.

"Многое еще необходимо сделать для расширения взаимодействия стран ШОС в области экономического сотрудничества, выстраивания технологических партнерств и единой транспортно-логистической инфраструктуры, перехода на национальные валюты – о чём мы раньше договаривались – во взаиморасчетах. Полагаю, что к деятельности на этих и других перспективных направлениях важно энергичнее привлекать Деловой совет, Межбанковское объединение, Форум глав регионов и Молодежный совет ШОС", - поделился своими соображениями Владимир Путин.

"Между тем, - продолжил он, - отрадно, что растет интерес к совместной работе с ШОС у других стран и международных структур. Мы с вами получили 16 заявок на вступление в нашу организацию в качестве государств – членов, получение статуса наблюдателя или партнера по диалогу. Это является подтверждением того, каким авторитетом пользуется наша организация в мире".

Встреча министров иностранных дел по традиции является заключительным этапом подготовки заседания Совета глав государств – членов ШОС, проведением которого Россия завершит свое председательство в организации и передаст его Таджикистану.

"Как вы знаете, в силу сложившейся эпидемиологической ситуации нам, к сожалению, не удалось организовать изначально планировавшееся на июль заседание Совета глав государств. Прорабатываем его проведение в ноябре в формате видеоконференции. Уверен, что на предстоящем саммите мы сможем предметно и по-деловому обсудить пути дальнейшего наращивания всестороннего взаимодействия в рамках ШОС", - резюмировал Владимир Путин.