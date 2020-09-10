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Как правильно эксплуатировать тормозные колодки

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Тормозная система - едва ли не самая основная, отвечающая за безопасность при движении на автомобиле. И очень многое в ее нормальной работе зависит от состояния тормозных колодок.

На скорость износа колодок влияет огромное количество факторов, учесть которые практически невозможно. Вот лишь немногие из них: состав, из которого изготовлены фрикционные накладки, свойства металла дисков или барабанов, стиль вождения автовладельца и многое другое. Поэтому проверка тормозных колодок для их своевременной замены очень важна - вне зависимости от указаний производителя автомобиля. На иномарки довольно давно стали устанавливать датчики износа тормозных колодок. Загорелась лампочка - пора менять. Но здесь все–таки лучше руководствоваться принципом "Доверяй, но проверяй".

Самостоятельная проверка тормозных колодок - это очень просто. Если на автомобиле установлены литые диски с большими отверстиями, через которые можно видеть тормозной механизм, то износ колодок можно проверить даже не снимая колеса. Просто посмотрите, насколько сильно стерлась колодка (обычно в таком случае видна только наружняя колодка). Если толщину колодки удается определить на глаз - хорошо, если нет - возьмите линейку и замерьте ее, приложив линейку торцом к тормозному диску.

Изношенные и не замененные вовремя колодки могут основательно повредить тормозной диск или барабан. А это уже совсем другие, более масштабные расходы. Но и это не самое главное. Износ тормозных колодок очень сильно сказывается на работе тормозов в целом, что может привести к весьма печальным последствиям.

При выборе и покупке тормозных колодок руководствоваться только критериями цены ни в коем случае нельзя. Прежде всего покупать надо только оригинальные тормозные колодки. То есть рекомендованные производителем автомобиля. Другие могут подойти по размерам и по форме, но совершенно не подойдут по своим свойствам. Это в лучшем случае приведет к лишнему вложению денег, а в худшем - может привести к неправильной работе всей тормозной системы. Не экономьте при покупке колодок.

Помните: скупой платит дважды. Лучше купить более дорогую продукцию в магазине с хорошей репутацией, чем взять дешевле. Дешевые колодки, как правило, очень низкого качества, они могут повредить тормозные диски, которые стоят гораздо дороже. Да и качественного безопасного торможения дешевая подделка тоже гарантировать не может.

Автор: Леонид Владимиров


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URL: https://www.vb.kg/391846
Теги:
автомобили
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