Сердце "евразийца". Казахстанский детектив с таинственными смертями

Речь о расследовании в отношении знакомой каждому казахстанцу Eurasian Natural Resources Corporation, компании, основанной евразийской тройкой - Александром Машкевичем, Патохом Шодиевым и Алиджаном Ибрагимовым, пишет "Всемирное шежіре".

"Шежiре" много рассказывает о нравах тех, кто нами управляет, но тут - прямо квинтэссенция нашего любимого жанра.

Южноафриканские топ-менеджеры ENRC Джеймс Бетел, 44 года, и Геррит Страйдом, 45 лет, были найдены мертвыми в мотеле в Спрингфилде, штат Миссури, в мае 2015 года. Говорят, плохо они почувствовали себя еще при перелете в США. Но поездку не прервали и поехали по шоссе 66 на мотоциклах Harley-Davidson. А вскоре их тела обнаружили в гостинице. Образцы биоматериалов отправили в лабораторию, там поставили диагноз "малярия".

Дальше выяснилось занятное: занимавшие высокие посты в африканском подразделении ENRC менеджеры перед началом своей поездки в Штаты контактировали с британскими правоохранительными органами. Их должны были допросить по возбужденному в 2013-м делу в отношении ENRC о мошенничестве, взяточничестве и коррупции в Казахстане и Африке. Еще любопытнее, что эксперт Лондонской школы гигиены и тропической медицины Сэм Вассмер утверждает, что "вероятность умереть в одну ночь [от малярии] нулевая". Это возможно, если обоих укусил один и тот же комар. Но генетический анализ исключил этот вариант.

О чем же шла речь в расследовании? О коррупции. У нас и в Африке. ENRC тогда наняла для расследования юридическую компанию Dechert, которая нашла следы коррупции, незаконного присвоения 35 миллионов долларов и уничтожения документов. К слову, в том же году расследование было и на Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном производственном объединении, но его свернули без комментариев. Тогда же, в 2013-м ENRC ушла с Лондонской биржи создало новую управляющую структуру, получившую название ERG.

В марте прошлого года стало известно, что ERG подала иск против управления по расследованию крупных финансовых махинаций Великобритании (это та структура, которая занимается расследованием дела). В компании посчитали, что управление могло вступить в сговор с их адвокатом из компании Dechert. Отголосок того расследования прозвучал в начале 2020-го, тогда дочь олигарха Анну Машкевич оштрафовал британский суд за "невыполнение требования по предоставлению доказательств управлению по борьбе с серьезным мошенничеством".

Все это очень похоже - правильно - на масштабную войну ТНК: тут все по закону жанра. Но вот что интересно: отразятся ли эти войны на наших внутриэлитных раскладах? Как расследование в Южной Африке может коснуться нас? Легко - 40 процентов ERG (бывшая ENRC) принадлежит правительству Казахстана. Через Евразийскую группа ERG управляет ТНК Казхром, Соколовско-Сарбайским горно-обогатительным производственным объединением, Алюминием Казахстана, Казахстанским электролизным заводом, Шубарколь Комиром и еще несколькими активами. Для нашей страны ERG - это треть горнодобывающей промышленности нашей страны.

Почему это важно? Те, кто расклады понимает - уже аккуратно работает. В самом начале года, когда скандал начал раскручиваться (появилась информация о суде над дочерью "Алюминича", некие влиятельные лица (находящиеся в орбите братьев Нигматулиных) развернули конфликт с Антонычем. Известно что Машкевич просто напомнил влиятельным людям об особенностях структуры и истории собственности промышленности в Казахстане. На некоторое время вопрос был снят. Но.

Изменения в этой истории могут произойти в любой момент. А треть горнодобывающей промышленности - слишком лакомый кусочек, чтобы долго прислушиваться к доводам "евразийцев".

Морали не будет, у нас же не Конго. Таинственных смертей нет и расследований не ведётся. Пока.