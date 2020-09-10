Погода
$ 78.92 - 79.28
€ 92.20 - 93.67

Сердце "евразийца". Казахстанский детектив с таинственными смертями

132  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Речь о расследовании в отношении знакомой каждому казахстанцу Eurasian Natural Resources Corporation, компании, основанной евразийской тройкой - Александром Машкевичем, Патохом Шодиевым и Алиджаном Ибрагимовым, пишет "Всемирное шежіре".

"Шежiре" много рассказывает о нравах тех, кто нами управляет, но тут - прямо квинтэссенция нашего любимого жанра.

Южноафриканские топ-менеджеры ENRC Джеймс Бетел, 44 года, и Геррит Страйдом, 45 лет, были найдены мертвыми в мотеле в Спрингфилде, штат Миссури, в мае 2015 года. Говорят, плохо они почувствовали себя еще при перелете в США. Но поездку не прервали и поехали по шоссе 66 на мотоциклах Harley-Davidson. А вскоре их тела обнаружили в гостинице. Образцы биоматериалов отправили в лабораторию, там поставили диагноз "малярия".

Дальше выяснилось занятное: занимавшие высокие посты в африканском подразделении ENRC менеджеры перед началом своей поездки в Штаты контактировали с британскими правоохранительными органами. Их должны были допросить по возбужденному в 2013-м делу в отношении ENRC о мошенничестве, взяточничестве и коррупции в Казахстане и Африке. Еще любопытнее, что эксперт Лондонской школы гигиены и тропической медицины Сэм Вассмер утверждает, что "вероятность умереть в одну ночь [от малярии] нулевая". Это возможно, если обоих укусил один и тот же комар. Но генетический анализ исключил этот вариант.

О чем же шла речь в расследовании? О коррупции. У нас и в Африке. ENRC тогда наняла для расследования юридическую компанию Dechert, которая нашла следы коррупции, незаконного присвоения 35 миллионов долларов и уничтожения документов. К слову, в том же году расследование было и на Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном производственном объединении, но его свернули без комментариев. Тогда же, в 2013-м ENRC ушла с Лондонской биржи создало новую управляющую структуру, получившую название ERG.

В марте прошлого года стало известно, что ERG подала иск против управления по расследованию крупных финансовых махинаций Великобритании (это та структура, которая занимается расследованием дела). В компании посчитали, что управление могло вступить в сговор с их адвокатом из компании Dechert. Отголосок того расследования прозвучал в начале 2020-го, тогда дочь олигарха Анну Машкевич оштрафовал британский суд за "невыполнение требования по предоставлению доказательств управлению по борьбе с серьезным мошенничеством".

Все это очень похоже - правильно - на масштабную войну ТНК: тут все по закону жанра. Но вот что интересно: отразятся ли эти войны на наших внутриэлитных раскладах? Как расследование в Южной Африке может коснуться нас? Легко - 40 процентов ERG (бывшая ENRC) принадлежит правительству Казахстана. Через Евразийскую группа ERG управляет ТНК Казхром, Соколовско-Сарбайским горно-обогатительным производственным объединением, Алюминием Казахстана, Казахстанским электролизным заводом, Шубарколь Комиром и еще несколькими активами. Для нашей страны ERG - это треть горнодобывающей промышленности нашей страны.

Почему это важно? Те, кто расклады понимает - уже аккуратно работает. В самом начале года, когда скандал начал раскручиваться (появилась информация о суде над дочерью "Алюминича", некие влиятельные лица (находящиеся в орбите братьев Нигматулиных) развернули конфликт с Антонычем. Известно что Машкевич просто напомнил влиятельным людям об особенностях структуры и истории собственности промышленности в Казахстане. На некоторое время вопрос был снят. Но.

Изменения в этой истории могут произойти в любой момент. А треть горнодобывающей промышленности - слишком лакомый кусочек, чтобы долго прислушиваться к доводам "евразийцев".

Морали не будет, у нас же не Конго. Таинственных смертей нет и расследований не ведётся. Пока.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391848
Теги:
горнодобывающий сектор, Казахстан, коррупция, ЕАЭС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  