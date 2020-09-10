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Учеба и общение в одном пакете: хранение файлов и анлим на соцсети!

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MegaCom представляет новый льготный пакет для комфортного дистанционного обучения #СВ 7 Студент для студентов и школьников. Безлимитные разговоры внутри сети и общение в Интернете, безграничный доступ к образовательным ресурсам КР и дополнительная память в облачном хранилище MegaCloud – всего за 95 сомов в неделю.

При подключении к #СВ 7 Студент ты получаешь:

15 ГБ памяти в облаке MegaCloud в приложении Mega24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store) для хранения документов, фото и видеофайлов;

12 ГБ Интернета на максимальной скорости;

безлимитные звонки внутри сети;

безлимит на образовательные ресурсы для школьников и студентов Кыргызстана, а также на соцсети и мессенджеры:

  1. Instagram;
  2. Facebook;
  3. WhatsApp;
  4. Telegram;
  5. ВКонтакте;
  6. Одноклассники;
  7. Twitter;
  8. Zoom;
  9. Google Classroom;
  10. Skype;
  11. KelBil.

Подключить пакет #СВ 7 Студент можно двумя способами:

  1. отправив заполненную заявку через приложение Mega24 с фотографией зачетки или студенческого билета - для студентов, и свидетельства о рождении - для школьников;
  2. обратившись в Центры продаж и обслуживания компании MegaCom с предоставлением зачетки/студенческого билета или свидетельства о рождении и указав номер, на котором будет подключен пакет.

Подробности об условиях подключения к пакету #СВ 7 Студент – на официальном сайте компании MegaCom.


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URL: https://www.vb.kg/391853
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