Учеба и общение в одном пакете: хранение файлов и анлим на соцсети!

MegaCom представляет новый льготный пакет для комфортного дистанционного обучения #СВ 7 Студент для студентов и школьников. Безлимитные разговоры внутри сети и общение в Интернете, безграничный доступ к образовательным ресурсам КР и дополнительная память в облачном хранилище MegaCloud – всего за 95 сомов в неделю.
При подключении к #СВ 7 Студент ты получаешь:
15 ГБ памяти в облаке MegaCloud в приложении Mega24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store) для хранения документов, фото и видеофайлов;
12 ГБ Интернета на максимальной скорости;
безлимитные звонки внутри сети;
безлимит на образовательные ресурсы для школьников и студентов Кыргызстана, а также на соцсети и мессенджеры:
Подключить пакет #СВ 7 Студент можно двумя способами:
Подробности об условиях подключения к пакету #СВ 7 Студент – на официальном сайте компании MegaCom.