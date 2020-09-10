Учеба и общение в одном пакете: хранение файлов и анлим на соцсети!

MegaCom представляет новый льготный пакет для комфортного дистанционного обучения #СВ 7 Студент для студентов и школьников. Безлимитные разговоры внутри сети и общение в Интернете, безграничный доступ к образовательным ресурсам КР и дополнительная память в облачном хранилище MegaCloud – всего за 95 сомов в неделю.

При подключении к #СВ 7 Студент ты получаешь:

15 ГБ памяти в облаке MegaCloud в приложении Mega24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store) для хранения документов, фото и видеофайлов;

12 ГБ Интернета на максимальной скорости;

безлимитные звонки внутри сети;

безлимит на образовательные ресурсы для школьников и студентов Кыргызстана, а также на соцсети и мессенджеры:

Instagram; Facebook; WhatsApp; Telegram; ВКонтакте; Одноклассники; Twitter; Zoom; Google Classroom; Skype; KelBil.

Подключить пакет #СВ 7 Студент можно двумя способами:

отправив заполненную заявку через приложение Mega24 с фотографией зачетки или студенческого билета - для студентов, и свидетельства о рождении - для школьников; обратившись в Центры продаж и обслуживания компании MegaCom с предоставлением зачетки/студенческого билета или свидетельства о рождении и указав номер, на котором будет подключен пакет.

Подробности об условиях подключения к пакету #СВ 7 Студент – на официальном сайте компании MegaCom.