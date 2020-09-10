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"Мекеним Кыргызстан" №4: Избавим от бюрократии и дублирующих функций!

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Сократить министерства и ведомства, и многочисленный штат чиновников. С такими решительными предложениями выступают кандидаты в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан". По мнению политических деятелей кардинально реформировать необходимо весь сектор государственного управления.

Сократить количество госслужащих как минимум на девять тысяч человек. По мнению, кандидата в депутаты от партии Мекеним Кыргызстан Марлена Маматалиева, многие органы государственного управления дублируют свои функции. Пандемия коронавируса вскрыла проблемные болевые точки которые образовались в этой сфере.

"Мы видим, что государственные служащие, которые занимают большие должности, но при этом такие дублирующие функции есть и в других министерствах. Соответственно мы даже не знаем какое министерство за что отвечает. Мы не знаем кто ответственен за тот или иной механизм или план работы правительства", считает Марлен Маматалиев

Сегодня в стране сложилась крайне неэффективная и не адекватная работа системы государственного управления, полагают эксперты. Она существует уже почти тридцать лет и за годы независимости Кыргызстана улучшить ее пока так и не удалось. Надежда на новый созыв депутатов, которые примут конкретные меры для стабилизации ситуации.

Бюрократические процессы даже в законотворческой деятельности затягиваются на месяцы. Стоит ли говорить о сроках исполнения обращений в те или иные структуры среднестатистических граждан? Еще одна задача которую предстоит решить будущим народным избранникам– ликвидировать похожие обязанности и полномочия высокопоставленных служащих, подчеркивает кандидат в депутаты Элнура Алканова.

"Под вопросом целесообразность работы губернаторов. Зачем нужны полномочные представители правительства в каждой области. Чем они занимаются? Они дублируют работу правительства, работу премьер – министра. Мы считаем, что эти должности стране, не нужны", -добавляет Алканова.

Губернаторов упразднить, а сэкономленные средства направить непосредственно на нужды сельских управ и развитие местных органов самоуправления, резюмирует кандидат в депутаты Элнура Алканова.

Партия "Мекеним Кыргызстан" №4 - партия каждого кыргызстанца!

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии "Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии "Мекеним Кыргызстан". Дата выхода 10 09 2020


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URL: https://www.vb.kg/391856
Теги:
PR, #Выборы2020, #МекенимКыргызстан
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