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Выборы - 2020. Граждане "против всех", эксперты - тоже против

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- Виктория Гунгер
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Кыргызстанцы-читатели VB.KG отметили, что на предстоящих выборах в ЖК проголосуют "против всех". Такую информацию они оставили в своих комментариях.

"Большинство кандидатов, уже были депутатами и ничего хорошего для Кыргызстана не сделали и не сделают, лично я буду голосовать против всех".

"Против всех, однозначно"

"Идет только имитация предвыборной борьбы. Мы существуем от выборов, до выборов. Страна падает вниз, уровень жизни граждан катастрофически ухудшается. Одни и те же лица. Поэтому, против всех"

И это лишь некоторые мнения потенциальных избирателей.

Правда, отечественные эксперты считают, что ставить галочку возле пункта "против всех" в бюллетене не самый лучший выбор.

По словам представителя ОФ "Гражданский союз "За реформу и результат"" Тимура Шайхутдинова, голосовать против всех - наше право.

- Но в сегодняшних условиях такая форма волеизъявления не приведет ни к люстрации политиков, о которой некоторые фантазируют, а распылит голоса оппозиции, усилив монополию в ЖК трёх партий. Электорат последних проголосует как надо, он не склонен сомневаться. Потенциальные же избиратели оппозиционных партий, как правило, более разочарованы в кыргызской реальности, более склонны к сомнениям и следовательно скорее выберут "против всех"... Решать конечно каждому, но я призываю к стратегии осознанного выбора из имеющихся политических сил, иначе мы получим серую массу в новом созыве парламента, - отметил Шайхутдинов в соцсетях.

Эксперт не исключает, что политтехнологии также будут включать прокачку варианта "против всех" или "не ходить вовсе на выборы". Поэтому, подобное решение избирателя требует взвешенного решения.


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URL: https://www.vb.kg/391858
Теги:
выборы, парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, #Выборы2020
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