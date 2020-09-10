Почему в Бишкеке за коммунальные услуги нужно платить в разных местах?!

Почему в Бишкеке за коммунальные услуги нужно платить в разных точках?! Об этом редакции VB.KG с возмущением заявил пенсионер и житель столицы.

По его словам, раньше можно было оплатить комуслуги в одном месте.

- Я пожилой человек, прихожу на почту заплатить за коммунальные услуги, а мне говорят, чтобы я шел платить за электроэнергию в РСК банк, за лифты в Оптима банк. Единственное, на почте мне позволили заплатить только за мусор. Почему нельзя сделать так, чтобы все коммунальные услуги можно было платить в одном месте. Это же очень неудобно и накладно, - сказал он.