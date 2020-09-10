Погода
$ 78.92 - 79.28
€ 92.20 - 93.67

Почему в Бишкеке за коммунальные услуги нужно платить в разных местах?!

251  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Почему в Бишкеке за коммунальные услуги нужно платить в разных точках?! Об этом редакции VB.KG с возмущением заявил пенсионер и житель столицы.

По его словам, раньше можно было оплатить комуслуги в одном месте.

- Я пожилой человек, прихожу на почту заплатить за коммунальные услуги, а мне говорят, чтобы я шел платить за электроэнергию в РСК банк, за лифты в Оптима банк. Единственное, на почте мне позволили заплатить только за мусор. Почему нельзя сделать так, чтобы все коммунальные услуги можно было платить в одном месте. Это же очень неудобно и накладно, - сказал он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391862
Теги:
банковский сектор, вода, Бишкек, Кыргызстан, электричество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  