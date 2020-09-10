Молодежный проект из Кыргызстана получит международную поддержку

Около ста проектов было представлено на пятом международном молодежном форуме "Евразия Global", проходившем со 2 по 8 сентября в Оренбурге. Ряд этих проектов, в том числе из Кыргызстана, теперь получат поддержку Фонда Горчакова, традиционно выступающего партнером форума.

Организаторами "Евразии Global", который на сей раз проходил под эгидой ЮНЕСКО, выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Ресурсный Молодежный центр и правительство Оренбургской области. А участниками стали 500 российских и иностранных молодежных лидеров из 50 стран (в том числе Кыргызстана) и 80 регионов России. Более 850 активистов в разных точках планеты присоединились к мероприятию в формате онлайн.

В приветственном послании президента РФ Владимира Путина, зачитанном на открытии форума, подчеркивалось: "Евразия Global" занимает достойное место в яркой палитре молодежных форумов, проходящих в разных регионах нашей страны, неизменно отличается высоким уровнем подготовки, атмосферой созидания и творчества. И всегда радушно встречает энергичных, целеустремлённых молодых людей из России и других государств, предоставляет им отличные возможности для обсуждения актуальных проблем, волнующих сегодня молодёжь, определения приоритетных направлений совместной работы" .

Свои приветствия участникам форума прислали министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "За пять лет форум стал площадкой для диалога не только молодежи Евразии, но и всего мира. Главным результатом форумных встреч является продолжение сотрудничества участников после его окончания. На форуме "Евразия Global" за эти годы заключено более ста различных договоров и соглашений в гуманитарной сфере. Разработано порядка 150 международных проектов, которые совместно реализуют участники форума", -сообщил исполняющий обязанности вице-губернатора - заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике Игорь Сухарев.

Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова был учрежден Министерством иностранных дел России по распоряжению ее правительства в 2010 году. И свою миссию видит в "поощрении развития сферы публичной дипломатии, а также в содействии формированию благоприятного для России общественного, политического и делового климата за рубежом". Для чего содействует продвижению социальных, культурных, образовательных, научных и управленческих программ в сфере международных отношений, организует конференции и семинары, выставки, симпозиумы, деловые встречи, лекции, оказывает поддержку русскоязычным средствам массовой информации и информационным ресурсам за рубежом, занимается благотворительной деятельностью.

В грантовом конкурсе, который проводил Фонд Горчакова, а оператором которого выступила Ассоциация общественных объединений "Национальный Совет молодёжных и детских объединений России", было представлено 20 проектов из 13 стран. И вот теперь семь молодежных проектов из России, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, , Марокко и США получат финансирование в общей сложности на 1,6 млн рублей. Среди них, как сообщается, - проект Гульжамал Жумадыловой "Точка роста 2020" (Кыргызстан). "Поздравляем победителей и ждем плодотворной совместной работы!"- заявили в Фонде Горчакова.