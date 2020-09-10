Бишкекчане больше не смогут измерить силу удара на площади "Ала-Тоо"

Сотрудники муниципалитета провели рейд по центральным улицам города, включая площадь "Ала-Тоо" и парк Панфилова и ликвидировали игровые аттракционы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники Первомайского акимиата совместно с МТУ №13 и управлением землепользования и строительства (УЗС) очистили центральную площадь "Ала-Тоо" и парк им. Панфилова от стихийных развлекательных аттракционов.

Ликвидировано порядка 10 игровых точек, с хозяевами проведены разъяснительные беседы.

Мэрия города Бишкек настоятельно просит предпринимателей соблюдать правила торговли на территории столицы, не устанавливать батуты и не организовывать стихийную уличную торговлю.