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Бишкекчане больше не смогут измерить силу удара на площади "Ала-Тоо"

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники муниципалитета провели рейд по центральным улицам города, включая площадь "Ала-Тоо" и парк Панфилова и ликвидировали игровые аттракционы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники Первомайского акимиата совместно с МТУ №13 и управлением землепользования и строительства (УЗС) очистили центральную площадь "Ала-Тоо" и парк им. Панфилова от стихийных развлекательных аттракционов.

Ликвидировано порядка 10 игровых точек, с хозяевами проведены разъяснительные беседы.

Мэрия города Бишкек настоятельно просит предпринимателей соблюдать правила торговли на территории столицы, не устанавливать батуты и не организовывать стихийную уличную торговлю.


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URL: https://www.vb.kg/391866
Теги:
торговля, Бишкек, площадь Ала-Тоо, мэрия
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