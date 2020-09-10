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Боронов осмотрел новую инфекционную больницу в Бишкеке

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- Бакыт Басарбек
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Премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов ознакомился с ходом строительства новой инфекционной больницы в городе Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе осмотра Глава Правительства отметил, что пандемия COVID-19 внесла определенные изменения и коррективы в жизнь граждан и в работу Правительства Кыргызской Республики, выявив изъяны в системе здравоохранения.

"С учетом сложившейся ситуации остро стоит вопрос нехватки койко-мест в медицинских учреждениях республики. По этой причине во всех регионах ведутся работы по ремонту и реконструкции простаивающих зданий больниц, а в городах – Бишкек, Ош и Нарын – ведется строительство новых больниц. При проектировании больниц учитывалось мнение медицинских специалистов", – сказал Премьер-министр.

Представители Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики сообщили, что строительные работы идут согласно установленному сроку.

Премьер-министр ознакомился с ходом работ во всех трех отделениях больницы: отделении реанимации и интенсивной терапии, и отделении, где будет два типа палат – боксы и полубоксы.

Проектирование и строительство осуществляется по специальным расчетам, чтобы оно летом было прохладно, а зимой тепло. Кроме того, в больнице будут отдельные выходы для каждой палаты, чтобы избежать контакта с людьми в коридорах. В новых больницах предусмотрено отделение интенсивной терапии и реанимационный блок. Все палаты и кабинеты, где будет проходить лечение, будут оснащены необходимым медицинским оборудованием и соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам.

Представители Республиканской клинической инфекционной больницы отметили, что в учреждении имеется необходимый запас медицинских препаратов и средств индивидуальной защиты, а выплата установленных компенсаций медицинским работникам осуществляется своевременно и в полном объёме.

"Сегодня республика нуждается в новой инфекционной больнице с современным оборудованием, реконструкции действующих учреждений. С учетом прогнозов медицинских специалистов о возможной второй волне коронавирусной инфекции Правительством было принято решение применить метод быстровозводимого строительства. Этот метод позволит построить новые здания медицинских учреждений в короткие сроки. Это особый по значимости объект, никаких вопрос по выделению финансовых средств нет", – подчеркнул Кубатбек Боронов.


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URL: https://www.vb.kg/391869
Теги:
Кубатбек Боронов, Кыргызстан, больница
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