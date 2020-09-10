Казахстан открыл границу для кыргызстанцев

Казахстан открывает границу для граждан Кыргызстана. Договоренность была достигнута во время встречи Министров иностранных дел Кыргызстана и Казахстана Чингиза Айдарбекова и Мухтара Тлеуберди.

Переговоры состоялись накануне, 9 сентября, в Москве.

"Министр иностранных дел Кыргызской Республики Чингиз Айдарбеков отметил успешность совместной борьбы с коронавирусной эпидемией, выразил признательность казахстанской стороне за проведенную работу по возвращению кыргызских граждан на Родину и предоставления транзитного коридора для въезда в КР кыргызским автоперевозчикам. Подчеркивая важность возобновления международного авиасообщения между КР и РК, казахстанская сторона сообщила о принятом положительном решении о возобновлении авиасообщения с КР", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел КР.

В целях увеличения пропускного режима на кыргызско-казахстанской государственной границе, казахстанская сторона сообщила о функционировании имеющихся контрольно-пропускных пунктов в полноценном объеме.

Особое внимание во время переговоров было уделено вопросам международного и регионального сотрудничества, в том числе в рамках ООН и ЕАЭС.

Отметим, граница между Кыргызстаном и Казахстаном была закрыта в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ранее Кыргызстан в одностороннем порядке принял решение об открытии границы для граждан 32 государств в том числе Казахстана.