Будь мобильным! MegaCom запускает сервис MegaTaxi

Мобильный оператор MegaCom рад сообщить о запуске с 10 сентября сервиса MegaTaxi!

Воспользуйся удобной, быстрой, выгодной и аккуратной поездкой! Оперативная подача автомобиля, комфортабельность транспортных средств, высокий уровень сервиса и выгодная стоимость поездки удовлетворят запросы даже самых требовательных клиентов.

В нашей команде – опытные и надежные водители, которые проходят проверку технического состояния автомобилей.

Для всех пассажиров MegaTaxi предусмотрены приятные бонусы и подарки, компанией будут проводиться розыгрыши фирменной сувенирной продукции и платиновых номеров.

Заказать MegaTaxi можно несколькими способами:

через мобильное приложение MegaTaxi на кыргызском или русском языках (доступно для скачивания в Google Play и App Store); позвонив по номеру 5555 (для абонентов MegaCom).

Приложение MegaTaxi сделает процесс заказа машины быстрым и легким и поможет добраться до пункта назначения в кратчайшие сроки, с комфортом и по оптимальным тарифам.

MegaTaxi - это быстро, удобно, надежно!