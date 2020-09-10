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Будь мобильным! MegaCom запускает сервис MegaTaxi

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Мобильный оператор MegaCom рад сообщить о запуске с 10 сентября сервиса MegaTaxi!

Воспользуйся удобной, быстрой, выгодной и аккуратной поездкой! Оперативная подача автомобиля, комфортабельность транспортных средств, высокий уровень сервиса и выгодная стоимость поездки удовлетворят запросы даже самых требовательных клиентов.

В нашей команде – опытные и надежные водители, которые проходят проверку технического состояния автомобилей.

Для всех пассажиров MegaTaxi предусмотрены приятные бонусы и подарки, компанией будут проводиться розыгрыши фирменной сувенирной продукции и платиновых номеров.

Заказать MegaTaxi можно несколькими способами:

  1. через мобильное приложение MegaTaxi на кыргызском или русском языках (доступно для скачивания в Google Play и App Store);
  2. позвонив по номеру 5555 (для абонентов MegaCom).

Приложение MegaTaxi сделает процесс заказа машины быстрым и легким и поможет добраться до пункта назначения в кратчайшие сроки, с комфортом и по оптимальным тарифам.

MegaTaxi - это быстро, удобно, надежно!


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URL: https://www.vb.kg/391874
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