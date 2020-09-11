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Миф о ПТФ, передающийся из уст в уста

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Практически в каждой из записей про установку ПТФ (противотуманные фары) можно найти безапелляционный комментарий про то, что ПТФ должны быть желтыми, так давайте развеем этот весьма старый миф, начало которому положено в указе "О селективном желтом цвете", опубликованном 5 ноября 1936 года в журнале Officiel de la Republique Francaise - официальном журнале Французской Республики.

Глаза хуже видят при желтом спектре. Помимо пониженной контрастности и худшей цветопередачи (индекса CRI), желтый свет лучше проглатывается темными поверхностями и является менее контрастным. При нем глаза хуже определяют скорость движения и дистанцию до объектов - теплый свет расслабляет глаза. Кроме того, имеется понятие как "ночное зрение", его смысл в том, что ночью максимум чувствительности глaза сдвигается в сторону фиолетового края спектра.

Защитники очков с желтыми линзами утверждают, что они позволяют смягчать слепящий свет от фар встречных машин. Но они почему–то забывают сказать, что еще в 1965 году офтальмологи ряда европейских стран выяснили, что описываемые очки снижают остроту зрения человека. В 1972 году офтальмологи из Австралии установили, что желтые линзы повышают порог контраста. Это в свою очередь приводит к ухудшению зрения водителя.

Желтый свет не дает никаких преимуществ в видимости на дороге. Это просто цвет на любителя, и вы не будете лучше видеть именно с этим светом ПТФ не только в тумане, но и вообще.

Желтый цвет ПТФ - это рудимент ламп накаливания и заблуждениями, тянущееся десятилетия, поскольку современные тенденции светодиодных источников рвут на части поверья прошлого века, выдавая совершенно четкий резкий свет, в котором все прекрасно видно, исключая засветы выше светотеневой границы, а как следствие - дополнительное ослепление от тумана. Именно поэтому вы не найдете современных заводских решений желтого цвета.

Автор: Леонид Владимиров


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URL: https://www.vb.kg/391881
Теги:
автомобили
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