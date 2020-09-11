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Народная новость: "Улице Салиевой сильно не везет с арыками и с названием!"

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- Александр Тузов
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Местная жительница Елена Ивановна Бочкаревская пожаловалась VB.KG на происходящий "в принципе неправильный ремонт" арыков на ее родной улице Уркуи Салиевой: примерно 1,5-километрового отрезка от улицы Курманджан Датки до улицы Лермонтова.

Магистральные арыки вдоль улицы последние лет тридцать не ремонтировались. Они не просто пришли в негодность, но во многих местах просто уничтожены. Однако сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" восстанавливают арык только на южной стороне улицы. Северный арык "так и остается в уничтоженном состоянии".

Пресс-служба мэрии сообщает, что "благоустраивается южная сторона улицы на отрезке от ул. Лермонтова до ул. Курманжан Датки, общей площадью более 4 тысяч 200 квадратных метров. Здесь мы засеем газон, посадим кустарники и саженцы лиственных деревьев".

"Бишкекзеленхоз" занят планировкой газонов - понижением уровня грунта и вывозом мусора и камней. Но – лишь на южной стороне улицы!

Как сообщает мэрия, "заодно мы отработали вопрос полива зеленой зоны, для этого установлено порядка тысячи погонных метров ирригационных лотков и несколько асбестовых труб (перебросов). К слову, реконструкция арычных лотков на данном участке ранее никогда не проводилась".

- Все это хорошо, но когда дело дойдет до теперь уже в основном БЫВШЕГО арыка на северной стороне улицы? Неужели еще через 30 лет? – негодуют жители улицы Салиевой.

Они также возмущаются, что на их улице появились аншлаги с неверным названием "улица САЛИЕВА" вместо правильного "улица САЛИЕВОЙ".

- Вот так сильно не везет нашей улице Салиевой! – заключает Бочкаревская.


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URL: https://www.vb.kg/391883
Теги:
мусор, Переименование улиц, Бишкекзеленхоз, ремонт дорог, мэрия
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