Погода
$ 78.84 - 79.20
€ 92.20 - 93.67

Мадумаров поручил обеспечить оборудованием избирательные участки зарубежом

212  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках подготовки к предстоящим парламентским выборам избирательные участки за границей должны быть своевременно обеспечены необходимым оборудованием и гигиеническими средствами защиты. Об этом вице-премьер-министр Акрам Мадумаров сказал на заседании Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационных вопросов и материально-техническом обеспечении проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

В ходе заседания была заслушана информация Министерства иностранных дел и Государственной службы миграции об обеспечении надлежащих условий для голосования соотечественников, находящихся за границей и ходе сбора биометрических данных.

Как было отмечено, создано 44 избирательных участка за рубежом. Идет проработка вопросов по обеспечению их соответствующей материально-технической базой и гигиеническими средствами защиты.

Кроме того, была заслушана информация относительно обеспечения общественного правопорядка в период подготовки и проведения парламентских выборов. По информации Министерства внутренних дел, разработан соответствующий план мероприятий.

"Важно создать все необходимые условия для участия сограждан, находящихся за границей, в парламентских выборах. Все организационные вопросы необходимо выполнить своевременно", - сказал вице-премьер-министр Акрам Мадумаров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391895
Теги:
выборы, правительство, Кыргызстан, Акрамжан Мадумаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  