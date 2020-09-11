Мадумаров поручил обеспечить оборудованием избирательные участки зарубежом

В рамках подготовки к предстоящим парламентским выборам избирательные участки за границей должны быть своевременно обеспечены необходимым оборудованием и гигиеническими средствами защиты. Об этом вице-премьер-министр Акрам Мадумаров сказал на заседании Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационных вопросов и материально-техническом обеспечении проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

В ходе заседания была заслушана информация Министерства иностранных дел и Государственной службы миграции об обеспечении надлежащих условий для голосования соотечественников, находящихся за границей и ходе сбора биометрических данных.

Как было отмечено, создано 44 избирательных участка за рубежом. Идет проработка вопросов по обеспечению их соответствующей материально-технической базой и гигиеническими средствами защиты.

Кроме того, была заслушана информация относительно обеспечения общественного правопорядка в период подготовки и проведения парламентских выборов. По информации Министерства внутренних дел, разработан соответствующий план мероприятий.

"Важно создать все необходимые условия для участия сограждан, находящихся за границей, в парламентских выборах. Все организационные вопросы необходимо выполнить своевременно", - сказал вице-премьер-министр Акрам Мадумаров.