Российский ведущий Артур Цветков требует с Ассоль Молдокматовой $1 млн

Российский телеведущий Артур Цветков намерен потребовать $1 млн от своей коллеги из Кыргызстана Ассоль Молдокматовой. Об этом он заявил на своей странице в Инстаграм.

Судебный иск телеведущего стал продолжением нашумевшей истории, когда Артур Цветков поскандалил и пытался ударить официанта из Кыргызстана в московском фаст фуде. Звезда даже обратился с заявлением в полицию на сотрудника общепита. За соотечественника заступились кыргызстанцы, атаковав аккаунт Цветкова в социальных сетях. По этому поводу высказалась также Ассоль Молдокматова.

Через пару дней конфликт был улажен Цветков и кыргызстанец простили друг друга, пожав руку.

этот конфликт с сотрудником общепита подхватила одна известная в своём регионе ведущая, назвав меня нацистом. Ассоль Молдокматова видимо, не знала значения этого слова. Тем не менее, женщина осознанно натравила на меня добрую часть братского кыргызского народа, преподнеся конфликт, который мы разрешили сразу же, в таком свете, что я по сей день не встречаю ни единого утра без пожеланий смерти, - сказал Артур Цветков.

Он добавил, что до сих пор вынужден передвигаться только с личной охраной.

В заключение, Цветков сообщил, что передает это дело в руки адвокатов и намерен добиваться от Ассоль Молдокматовой публичного опровержения ее слов, а также выплаты компенсации в $1 млн.