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И с жизнью не успеешь попрощаться...

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- Нина Ничипорова
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Эпидемия коронавирусной инфекции пошла на спад. Но расслабляться пока рано. Врачи в разных клиниках страны борются теперь с последствиями воздействия нового коронавируса на организм. Взрывное тромбообразование, приводящее к инфарктам, инсультам, гангрене, оказалось одним из самых опасных из них. Согласно мировой статистике, тромбоз убивает каждого четвертого человека с такой патологией.

В общем, вздохнуть свободно и спокойно коронавирус не дает никому - ни перенесшим COVID, ни тем, кому удалось увернуться от его атак. Пока врачи боролись за жизни больных с вирусом, другие остались без их помощи. Оперировали только в экстренных случаях, а плановые больные копили свои проблемы со здоровьем. Хотя давно известно, что любую болезнь лучше и проще лечить до обострения.

- У нас резко увеличилось количество больных с тромбозами, причем острыми, то есть внезапно возникающими, - говорит заведующий отделением сосудистой хирургии Национального госпиталя, главный сосудистый хирург Минздрава Таалайбек Байсекеев, с которым мы идем по коридору отделения к пациентам.

- Из двадцати семи лежащих у нас только у четверых хронические заболевания. У большинства тромбозы после перенесенной коронавирусной инфекции. Из–за позднего обращения у некоторых уже началась гангрена. Сегодня будем оперировать, - продолжает Таалайбек Абдыбекович и знакомит меня с одним из таких больных. - Обратись бы хотя бы на день раньше к нам, и ногу удалось бы спасти, а теперь поздно, началась гангрена из–за оторвавшегося тромба, закупорившего артерию.

...Лицо мужчины почернело от горя, став почти одного цвета с отекшей ногой. Пациенту чуть больше сорока, по его словам, ногу мазями растирал, думал, пройдет.

И таких молодых еще мужчин, по словам Байсекеева, в отделении несколько человек. Тромбы на фоне коронавируса, как убедились сосудистые хирурги, могут образоваться у людей любого возраста, в том числе от 30 до 50 лет.

- У многих сама болезнь протекает относительно легко, иногда даже бессимптомно. Им в голову не придет консультироваться по поводу состояния своих сосудов. Но вот сейчас мы отмечаем резкий рост числа тромбозов и, как следствие, внезапных инсультов, инфарктов, гангрен в этой возрастной группе, - говорит он.

Как коронавирусная инфекция влияет на образование тромбов?

- Тромб образуется в результате дисбаланса в работе свертывающей системы крови, происходит ее сгущение. Если в норме она по консистенции как, допустим, молоко, когда же сгущается, то становится как кефир.

Основная функция крови - насыщать органы и ткани кислородом. При сгущении крови доставка кислорода к ним, естественно, затрудняется. Из–за чего страдают все органы и системы, которые снабжаются кровью.

При коронавирусной инфекции всегда нарушается свертываемость крови. Известно, что даже при повышении температуры тела на один градус кровь сгущается на десять процентов. А если температура поднялась до 38–39 градусов, что часто случается при COVID, то текучесть крови еще больше замедляется.

К тому же за время борьбы с COVID медицина доказала, что новый коронавирус влияет на определенные клетки, которые находятся в стенках сосудов как мелких, так и крупных. Под воздействием вируса эти клетки разрушаются. Организм пытается бороться с возбудителем инфекции, иммунитет вырабатывает особые факторы, активизирующие систему свертываемости крови: на пораженную вирусом стенку начинают прикрепляться тромбоциты и лейкоциты. Таким образом и возникают сгустки крови в артериях и венах. Вот поэтому к основной терапии при лечении больных с COVID подключают и антикоагулянты.

И если раньше считалось, что при коронавирусе тромбы образуются только в легких, то практика показала, что подобные процессы могут идти в венах и артериях по всему организму. Самое опасное, когда тромбы отрываются и перекрывают доступ насыщенной кислородом крови к различным органам - мозгу, почкам, печени, кишечнику и так далее. При этом чаще всего отрываются свежие тромбы.

Тромб может "приземлиться" в любом месте. Он закрывает просвет артерии, и кровь, которая питает клетки легкого, не попадает туда, и соответственно не происходит обмен кислородом. Если это произойдет в легких, то развивается легочная эмболия, и человек мгновенно умирает. Кстати, легочная эмболия частично напоминает коронавирусную пневмонию.

Если тромб попадает в мозг, то происходит инсульт, если в сердце, то это стопроцентный инфаркт. Если сгусток крови закупорит почечную артерию, то откажет почка. Если осядет в кишечнике или нижних конечностях, то может развиться гангрена, если вовремя не убрать тромб.

Что значит "вовремя"?

- Если тромб не удалить в течение максимум 24 часов, то очень высок риск, что разовьется гангрена. Я говорю в данном случае о тромбозах в ногах, руках, кишечнике. К сожалению, к нам привозят больных через двое–трое суток, когда помочь им уже невозможно, поскольку начался необратимый процесс отмирания тканей. И тут речь идет уже не о спасении руки или ноги, а жизни человека, поскольку в любой момент может начаться сепсис.

Вот поэтому в клинические протоколы по лечению COVID включены гепаринотерапия, препараты из группы коагулянтов, которые очень нужны для предотвращения тромбов в системе кровообращения. И пациентам, перенесшим COVID, нужно быть особенно внимательными к своему здоровью и после выздоровления. Вероятность тромбозов у них очень велика.

И что делать? Всю жизнь дрожать?

- Дрожать не надо. А вот принимать в профилактических целях и постоянно кардиомагнил или тромбоасс переболевшим COVID да и всем после 45 лет я бы порекомендовал. Конечно, не бездумно пошел в аптеку, купил и начал глотать. Надо посоветоваться с семейным врачом, исследовать сосуды, сердце. И, исходя уже из состояния вашего организма, сосудов, врач назначит препарат и укажет дозировку.

Ведь почему еще произошел всплеск тромбозов? Людям, которые перенесли коронавирус, рекомендовали в больницах принимать эти препараты. И, как рассказывают наши пациенты, какое–то время они выполняли предписания врачей. Но, почувствовав себя вроде бы здоровыми, забыли о предостережениях и об опасности и отменили сами назначения докторов, дескать, и так много препаратов принимали. Результат прерванного лечения не замедлился сказаться - в нашем отделении, как убедились, нет свободных мест, целые палаты больных с тромбозами.

Кстати, у гангрены есть явные первичные признаки, которые должны насторожить?

- Нога немеет, причем очень резко. Становится холодной и бледной. Человек не может ходить. Вот в этот момент, не теряя ни минуты, надо нестись к врачу.

А что делают у нас? Начинают самолечение - мази, водочные компрессы с медом, делают массаж. Вспоминают, что когда–то болела спина, и, дескать, это отголоски... А время безвозвратно уходит. И речь идет, повторяю, уже не о спасении конечностей, а о жизни.

Недавно с Иссык–Куля к нам привезли молодого человека. Пока везли, у него в дороге развилась гангрена. Всего лишь несколько часов не хватило, чтобы спасти ему ногу.

Именно из–за поражения сосудов COVID так опасен для больных сахарным диабетом и с гипертонией?

- Да, у них чаще всего бывают осложнения при коронавирусе, поскольку сосуды были не в лучшем состоянии еще до заражения.

Но инфекция приводит еще и к расслоению артерий. Две недели назад к нам поступил молодой человек, не страдающий ни диабетом, ни гипертонией, ни атеросклерозом. Артерия, как известно, состоит из трех стенок, и одна из них - внутренняя - у него расслоилась. (Таких пациентов у нас до этого случая не было).

Это о чем говорит? О том, что внутренняя стенка артерий и вен тоже может поражаться коронавирусом, который молодой человек тяжело перенес. И при физической нагрузке уже, после выписки и, казалось бы, полного выздоровления артерия расслоилась.

Если в норме кровь должна идти по внутренней поверхности артерии, то в этом случае она заполнила ее межслойное пространство. В результате началось воспаление стенок сосудов.

Тромбозы могут возникать и у переболевших "короной" в легкой форме?

- Да, у кого–то она протекала в тяжелой форме, у кого–то - в легкой. И люди, перенесшие ее легко, успокаивают себя, дескать, слава богу, легко отделался. Но, увы. Если вирус внедрился в организм, то он еще даст о себе знать.

Но многие даже не в курсе, болели они или нет. И как узнать, есть ли вирус в организме или нет?

- В любой частной лаборатории можно провести исследование крови на иммуноглобулин джи, то есть на антитела. И на иммуноглобулин М. Этот тест покажет, есть ли вирус в крови человека и насколько он активен.

Как понять, что у вас могут быть тромбы?

Как говорит Таалайбек Байсекеев, до критических, смертельно опасных проявлений дело лучше не доводить - это и так понятно. Тромбоз важно заметить на максимально ранней стадии, чтобы не допустить осложнений. Проблема в том, что заподозрить наличие сгустков крови в сосудах сложно. Примерно у половины людей тромбы почти никак себя не проявляют.

Тем не менее предположить закупорку сосудов все–таки можно. Вот несколько признаков, указывающих на возможный тромбоз в разных частях тела.

Отечность в ноге или руке. Отек может возникнуть как в том месте, где непосредственно закупорен сосуд, так и распространиться на всю конечность. Причем страдает в этом случае только одна рука или нога - та, в сосудах которой расположен предполагаемый тромб.

Судороги ног. Регулярные судороги могут быть симптомом нарушения кровообращения. Вызвать его могут в том числе тромбы.

Внезапные боли в ноге. Это один из основных симптомов тромбоза глубоких вен. Часто боль в области икроножной мышцы, резкая или пульсирующая - чуть ли не единственный признак острого нарушения кровообращения.

Изменение цвета кожи. Тромб затрудняет нормальную циркуляцию крови. В результате часть кровеносных сосудов оказываются переполненными кровью, а часть, напротив, страдает от ее недостатка. Это может проявляться изменениями цвета кожи: на отдельных участках пораженной конечности она краснеет или становится синюшной, на других, напротив, бледнеет.

Изменение температуры кожи. В районе сгустка крови кожа может регулярно нагреваться и зудеть. Повышение температуры есть шанс почувствовать на ощупь.

Немотивированные приступы тошноты или рвоты. Если вас подташнивает регулярно, это может быть симптомом тромбоза мезентериальных сосудов - тех, что снабжают кровью разные отделы кишечника. Предположить состояние можно, если рвота появляется, но не приносит облегчения и вас продолжает подташнивать.

Боль в животе. Она тоже может быть признаком закупорки мезентериальных сосудов. Особенно если живот ноет почти постоянно, а боль усиливается после еды. Также среди косвенных признаков тромбоза можно назвать диарею и вздутие живота.

При малейших подозрениях как можно быстрее надо проконсультироваться с врачом, который проведет осмотр и при необходимости отправит к узкому специалисту - флебологу или сосудистому хирургу.


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URL: https://www.vb.kg/391899
Теги:
Бишкек, больница
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