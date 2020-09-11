О том, как "Биримдик" стал №1

Уполномоченный представитель политической партии "Биримдик" Айым Камчибекова рассказала про жеребьевку:

"Это было очень волнительно. Как представители партий, так и СМИ были в ожидании жеребьевки. Каждый уполномоченный чувствовал ответственность за вытянутый номер. Как вы знаете, положением ЦИК регламентирован порядок проведения жеребьевки, согласно которому представители партий вытягивают жребий по очередности согласно порядку регистрации партий. Так из 16 партий, мы зарегистрированы двенадцатыми, то есть когда я вышла вытягивать жребий в лототроне оставалось всего 5 шаров. Волею судьбы я вытянула №1. Это очень знаково и значимо. №1 - во всех сферах жизни символизирует удачу и победу. Так, это означает что Всевышний нас поддерживает, и партия Биримдик – партия победителей!".