Анклав "Сох". Страсти на узбекской стороне и "коридорные" претензии к КР

С конца августа узбекские издания начали сообщать об арестах молодых людей, обвиняемых в организации массовых беспорядков на узбекско-киргизской границе тремя месяцами ранее. Тогда успокаивать жителей анклава Сох приезжали хоким Ферганской области Шухрат Ганиев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Свидетели задержаний говорят, что на парней надевали мешки и на вертолете увозили из Сохского района в Фергану.

Такую публикацию сделало Центрально-азиатское издание "Медиазона". Не обошлось в ней и без упоминания Кыргызстана.

Обитаемый остров

Сохский район Ферганской области Узбекистана со всех сторон окружен территорией Баткенской области на юго-западе Кыргызстана. В районе живут около 80 тысяч человек, 99 процентов населения - этнические таджики. Каждый раз, выезжая за пределы района, местные жители должны пересекать границу с Кыргызстаном. Проблема отсутствия коридора, по которому сохцы могли бы спокойно добираться до остальной части Узбекистана без проверок пограничников, так и не было решена властями с момента распада СССР.

Между жителями Соха и проживающими по соседству кыргызстанцами регулярно возникают стычки, перерастающие в массовые драки с забрасыванием друг друга камнями. Иногда идет в ход и огнестрельное оружие. Поводами для конфликтов становятся земельно-водные споры.

К примеру, 1 мая этого года узбекистанцы из Сохского района пасли скот на пастбищах, находящихся на территории Кыргызстана. По словам начальника Баткенского областного управления пограничной службы, пограничники потребовали от сохцев соблюдать границу и вернули им животных. В ответ 50-60 возмущенных узбекистанцев начали бросать в пограничников камни. Те "в целях самообороны" несколько раз выстрелили в воздух.

Более крупный конфликт произошел 31 мая. Жители двух стран поспорили во время совместной очистки родника Чечме о том, кому принадлежит водоем. Люди кидали друг в друга камни, по обе стороны границы горели дома. В результате двое кыргызстанцев оказались в реанимации, всего в больницу поступили 25 человек. Власти Узбекистана со своей стороны сообщили о 187 пострадавших. На место конфликта приехал хоким Ферганской области Шухрат Ганиев. Он потребовал, чтобы жители Соха в течение пяти минут разошлись по домам. В противном случае, грозился чиновник, он закроет границу с Кыргызстаном. Тогда кто-то из присутствующих бросил в хокима камень. "Какой-то подлец в меня камни бросил. Вот зачем меня калечить?" - обиделся Ганиев.

Что услышал премьер РУз, и что получил сельчанин

1 июня, на следующий день после конфликта, в анклав на встречу с местными жителями приехали председатель Службы государственной безопасности Абдусалом Азизов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, с ними же был и Шухрат Ганиев. Сохцы пожаловались премьеру на Ганиева и попросили сменить хокима области. Это требование они поддерживали аплодисментами. По словам сохцев, Ганиев пригрозил отдать их Таджикистану или Кыргызстану. "Настоящее время" опубликовало фрагмент аудиозаписи, на которой мужчина говорит, что "скандальные кишлаки" следует вычеркнуть с карты Сохского района. Издание отмечает, что голос говорящего похож на голос хокима Ганиева.

Почему сохцы (и не только они) не любят Шухрата Ганиева?

Шухрат Ганиев занимает должность главы Ферганской области с 2012 года. За это время он не раз проявлял грубость и нарушал правила этики госслужащего, едва не был уволен президентом, но удержался в должности и был снова переназначен на свой пост.

Ганиев хотел запретить мужчинам отращивать бороды, а женщинам носить платки. Он обещал хокимам городов и районов засунуть в рот платки, если увидит у них на собраниях женщин с покрытыми головами. Губернатор также грозился "вырвать кишки" приставам налоговой инспекции. Помимо прочего, он велел хокиму Кувинского района прочитать похоронную молитву блогеру, рассказавшему о местных проблемах.

После событий в анклаве Сох восемь изданий удалили опубликованные материалы о том, что жители выразили недовольство Ганиевым и потребовали его увольнения.

Еще одним требованием сохцев к главе правительства было создание коридора, по которому они, не проходя таможенные пункты, могли бы доезжать до Узбекистана. Жители района также попытались обратить внимание премьера на социальные проблемы региона, нехватку воды и засуху.

55-летний Муллохусейн Ахроров тоже был на встрече с премьер-министром Ариповым. Он говорит, что высказать премьеру проблемы района пришли порядка 5 тысяч человек, в том числе его 25-летний сын Фирдавс. "Каждый на собрании выступал, мой сын тоже вышел. Рассказал, что наша семья в тяжелом состоянии, денег нет у нас, у меня 30 лет нет паспорта. Сын попросил открыть спортивную школу для занятий тхэквондо и какой-нибудь цех, чтобы наша молодежь работала и кормила свои семьи", - рассказывает Ахроров о событиях 1 июня.

Премьер-министр, говорит Ахроров, "хорошо услышал" Фирдавса и при всех пообещал назначить парня руководителем районной секции тхэквондо и открыть спортзал. "Он так обрадовался! Это же большая честь, [получить такое назначение] перед народом от премьер-министра", - вспоминает мужчина. Встреча жителей с чиновниками, по словам Ахророва, в целом прошла спокойно.

Муллохусейн Ахроров живет с двумя сыновьями и женой. Старший сын и жена болеют, за ними ухаживает Муллохусейн. Младший, Фирдавс, работает строителем и кормит семью. Отец тоже иногда подрабатывает на стройках, но только в периоды, когда старшему сыну становится легче, и его можно оставить дома одного. 22 августа Муллохусейн и Фирдавс были на стройках - каждый на своей, но домой вернулся только отец.

Мужчина говорит, что, по словам очевидцев, его сына с работы увезли какие-то люди в штатском. На голову Фирдавса накинули мешок, на руки надели наручники. Муллохусейн сразу стал искать сына у силовиков. "Я пошел в ОВД, там сказали, что сына у них нет. Пошел в госкомитет национальной безопасности, там тоже его нет. Потом пошел в хокимият. Ко мне вышел первый заместитель хокима и говорит: "Да, твоего сына и еще пятерых человек забрали в Фергану. Мы не знаем, кто и почему"", - рассказывает Ахроров. Мужчина утверждает, что после этих слов ему стало плохо с сердцем, ему вызвали скорую.

Сейчас Фирдавс находится в изоляторе УВД Ферганской области. Из-за отсутствия паспорта Муллохусейн не может выехать из района и добраться до места, где находится его сын. Он занял у соседей миллион узбекских сомов (97 долларов) и нанял в Фергане адвоката. "Адвокат говорит, что у следствия на Фирдавса ничего нет. Он написал заявление в прокуратуру". "Медиазоне" связаться с защитником похищенного парня не удалось. Ахроров объяснил, что адвокат попросил нигде не указывать его имя и контакты. Радио "Озодлик" адвокат подтвердил, что Ахроров-младший обвиняется в сопротивлении представителю власти и в организации массовых беспорядков (статьи 219 и 244 УК).

"Он никого не бил и ни с кем не ругался. Это и я сам могу подтвердить, я был на этом собрании от начала до конца. Он сказал только свое мнение, больше ничего", - недоумевает мужчина. Он предполагает, что Фирдавса забрали, потому что "вышестоящие органы" подумали, что он "лидер". "На самом деле мой сын не такой. Он нормальный, цивилизованный, грамотный человек. Все в ОВД Сохского района его знают, уверены, что он не такой человек. Против власти он не пойдет никогда", - говорит Ахроров. Мужчина утверждает, что его сын в конфликте с кыргызстанцами не участвовал: в это время он был на работе.

Уголовные дела

25 августа пресс-служба прокуратуры Ферганской области отчиталась о возбуждении уголовных дел о сопротивлении представителю власти и о массовых беспорядках в отношении шести человек после конфликта на узбекско-кыргызской границе 31 мая. Дела были заведены 1 июня. В ведомстве отметили, что все задержанные арестованы. Суды по избранию меры пресечения прошли в закрытом режиме.

Маллаев

Первым задержанным после беспорядков на границе стал 23-летний Давлатжон Маллаев. 11 августа его арестовал Ферганский городской суд по уголовным делам. 50-летняя Насимахон Маллаева рассказала, что ее сын поехал в Фергану продавать машину, но не вернулся. Через три дня она обратилась в районную администрацию. Там ей сообщили, что Давлатжон арестован. "Озодлик" опубликовал постановление суда об аресте. В документе говорится, что обвиняемый "принимал активное участие в массовых беспорядках", "оказал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, прибывшим на место под руководством хокима Ферганской области Ш.Ганиева", "применил к ним физическую силу", "нанес им различные повреждения, кидая камни в них и в их машины".

По словам одного из очевидцев событий 31 мая, у жителей Соха не было намерений избивать хокима или другого чиновника. "Все пошли туда, чтобы защитить своих", - цитирует его "Озодлик".

Бобохайдаров

22 августа, в день, когда пропал Фирдавс Ахроров, силовики забрали из дома 22-летнего блогера Хайдаржона Бобохайдарова, известного под псевдонимом Дадахон Хайдаров. Согласно свидетельствам его отца Шерали Эралиева, оперативники пришли за Хайдаржоном в 9 утра, когда тот еще спал. Силовики сказали, что в отделении проверят "дела" блогера и отпустят. Вечером начальник районного ОВД Косимжон Рахимбердиев, сообщил Эралиевым, что их сына увезли в Фергану.

Бобохайдаров позвонил родителям на следующий день. Он рассказал, что в милиции ему на голову надели мешок, посадили в вертолет и отвезли в Фергану на допрос. После допроса его отпустили, но попросили вернуться в 10:00 утра следующего дня для проверки. "Он пошел туда на утро и, кажется, тогда его арестовали", - считает Эралиев. Родители блогера поехали в Фергану. Адвокат Шоира Абдуразакова сообщила, что Бобохайдарову вменяют 219-ю и 244-ю статьи и держат в одном из изоляторов УВД Ферганской области.

После того, как жители Соха выразили на встрече с премьер-министром недовольство Шухратом Ганиевым и потребовали решения других накопившихся в районе проблем, власти республики наконец зашевелились.

Администрация района анонсировала создание 4,5 тысяч рабочих мест, ремонт больниц, постройку новых школ. Президент страны выделил 500 квот для обучения молодежи Сохского района в вузах страны. Власти пообещали открыть водные скважины в поселках Симодон, Касминон, Хушьяр, Малбуд и Варган.

Руководство страны пообещало также решить вопрос с открытием автомобильной дороги, связывающей анклав с ближайшим узбекским городом Риштан. Всего на развитие и благоустройство анклава Сох чиновники обещали выделить 1 трлн сумов (97 млн долларов). Также в программу по социально-экономическому развитию анклава на 2020-2021 годы входит открытие авиасообщения между Ферганой и Сохским районом по "приемлемым для населения" ценам, создание условий для занятия земледелием, и различные мероприятия по поддержке малого бизнеса.

Шерали Эралиев думает, что сына задержали за выступление перед Абдуллой Ариповым. Блогера об этом якобы попросили соседи. "Мальчик по молодости вышел и выступил", - объясняет отец. Бобохайдаров потребовал от Арипова сменить главу Ферганской области и обновить хокимият Сохского района. Во время выступления парень подчеркнул, что он "единственный блогер в Сохском районе", и у него есть аудитория.

Следствие так и не предъявило обвинение Хайдаржону Бобохайдарову. Блогера отпустили вечером 2 сентября. Неизвестно, продолжается ли расследование в отношении него. После освобождения Бобохайдаров сообщил "Медиазоне", что у него все "в порядке". Больше связаться с ним не удалось. По информации "Газеты.uz", вместе с блогером из-под ареста выпустили другого подозреваемого - 28-летнего Дилмурода Махбубова.

Прокуратура Ферганской области опровергла информацию о том, что на Бобохайдорова при задержании надевали мешок.

Оташев

"Газета.uz" узнала и подтвердила в Генпрокуратуре имена остальных обвиняемых: это Ойбек Оташев, Махсум Ахмедов, Назиржон Жураев и Равшан Миршарипов.

Дадахон Оташев рассказал, что его 20-летнего брата Ойбека Оташева милиционер увез из дома 21 августа в 08:00 утра. Инспектор пообещал отпустить Оташева через несколько часов, но в итоге его увезли на вертолете в Фергану.

Оташев тоже был на встрече с главой Ферганской области Шухратом Ганиевым. Его брат говорит, что, когда в хокима бросили камни, молодой человек предложил чиновнику воспользоваться вазелином, чтобы залечить раны. "Это было сказано в благих целях. Другие неправильно поняли его. Он просто дал совет. За это его забрали", - переживает Дадахон Оташев. Он уверен, что младший брат не знал, что чиновник - хоким области.

Жители Соха утверждают, что 22, 23 и 24 августа были задержаны в общей сложности 12 человек. Эту информацию подтверждает прокуратура Сохского района, однако ведомство отмечает, что все дела переданы в Ферганскую область.

"Озодлик" сообщает, что 5-6 сентября милиция Сохского района допросила более 10 человек из махалли "Новобод". По словам их родственников, силовики требовали от мужчин дать показания против участников конфликта на узбекско-кыргызской границе 31 мая, как минимум два человека были избиты в здании РОВД.

Издание со ссылкой на жителя Сохского района пишет, что среди вызванных на допрос был 29-летний мужчина, который после беседы с милиционерами не мог наступить на ногу. По словам собеседника "Озодлика", в подвале отдела милиции было 10-15 человек. Следователь спрашивал, в кого они кидали камни. Мужчина ответил, что он ни в кого ничего не бросал, тогда его избили. Сам пострадавший отказался рассказывать журналистам, что происходило в РОВД.

Представитель махалли "Новобод" подтвердил, что 5-6 сентября милиция провела "профилактическую беседу" с "молоденькими парнями", но опроверг информацию об избиениях.

Пресс-секретарь администрации Ферганской области Мухаммаджон Абидов считает, что в РОВД Сохского района никого не могли избить, так как отдел находится в небольшом здании и там нет подвала. Кабинеты, в которых проводятся допросы, оснащены камерами наблюдения. Прокуратура и УВД Ферганской области никаких комментариев по поводу избиения сохцев милиционерами не дали.