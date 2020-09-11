Сын главы Баткенской области задержан по подозрению в мошенничестве

В Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан Азиз Орозбаев. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Азиз Орозбаев является сыном полномочного представителя правительства в Баткенской области Алишера Абдрахманова. По данным пострадавших, в апреле 2019 года Орозбаев под предлогом покупки за границей автомобилей завладел иномарками "Toyota Avalon" стоимостью 1397000 сомов (20 000 долларов США) и "Hyundai Elantra", стоимостью 768350 сомов (11 000 долларов США). В результате противоправных действий предпринимателю был причинен материальный ущерб на сумму 2 165 350 сомов.

Расследование по факту мошенничество было начато 10 апреля 2019 года. Были установлены личности всех подозреваемых. Одному из задержанных предъявлено обвинение по статье 204 "мошенничество в особо крупном размере". После завершения расследования материалы дела были направлены в суд.

"Двое подозреваемых, в том числе Орозбаев Азиз, сразу после совершения противоправных мошеннических действий, скрылись от следствия. В январе 2020 года подозреваемым А.М. 1989 г.р., и Орозбаеву А. 1989 г.р., заочно предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.3 статьи 204 "мошенничество в особо крупном размере". Первомайский районный суд Бишкека заочно избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении МВД.

В марте 2020 года указанных подозреваемых лиц объявили в розыск, досудебное производство было приостановлено в соответствии с ч.1 статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса КР

По предварительным данным разыскиваемый А.Орозбаев 1989 г.р., задержан 4 сентября 2020 года в Красносельском районе города Москвы территориальными правоохранительными органами. Службой криминальной милиции УВД Ленинского района г.Бишкек направлены в ОМВД России по Красносельскому району Москвы соответствующие документы в отношении разыскиваемого лица.

Вопросами дальнейшей экстрадиции задержанного лица будет заниматься Генеральная прокуратура КР.