Кыргызстан вместе со странами СНГ отметит 30-летие Содружества

Минимизация негативных экономических последствий от пандемии COVID-19, подготовка к 30-летию СНГ, которое будет отмечаться в 2021 году, - эти и другие актуальные вопросы вошли в повестку дня 18-го заседания Совета руководителей палат государств Содружества. Участие в диалоге, состоявшемся в режиме видеоконференции, принял президент ТПП Кыргызстана Марат Шаршекеев.

Выступая перед собеседниками, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев заявил: "Сообщество торговых палат является значимой структурой, способствующей развитию экономических отношений между государствами Содружества. Мы видим, что на заседаниях Совета решается большой комплекс вопросов, направленных на углубление интеграционных процессов на пространстве СНГ, развитие торгово-экономических, кооперационных, научно-технических и инвестиционных связей предпринимательских структур Содружества".

"В 2021 году СНГ отмечает свой 30-летний юбилей. Разработан проект плана мероприятий, посвященных этой знаменательной дате, одним из которых является проведение юбилейных экспозиций в павильонах государств Содружества на территории ВДНХ в Москве. Просили бы оказать содействие в подготовке и проведении таких экспозиций", - обратился к собравшимся Сергей Лебедев.

В этой связи участники заседания приняли решение об информационной поддержке данного плана, о проведении различных мероприятий, включающих заседания деловых советов в павильонах государств СНГ на ВДНХ. Свой павильон есть здесь и у Кыргызстана, сейчас он находится на реконструкции.

Большое внимание на заседании было уделено преодолению негативных последствий, вызванных пандемией коронавируса, выработке антикризисных мер, возобновлению и развитию торгово-экономических связей между странами Содружества. Главы торгово-промышленных палат также проинформировали друг друга об их деятельности.

Так, Марат Шаршекеев рассказал о том, что, несмотря на сложные условия после пандемии, ТПП Кыргызстана делает все возможное для активизации делового партнерства. Недавно были проведены бизнес-переговоры между компаниями республики, Алтайского и Уральского регионов России. В конце месяца ожидается приезд бизнес-делегации Тюменской области, а также запланировано проведение конференции в режиме он-лайн с китайским Комитетом внешней торговли. Речь пойдет об участии кыргызстанских компаний в Кантонской ярмарке – крупнейшей в КНР, организуемой дважды в год, весной и осенью.