Погода
$ 78.80 - 79.20
€ 92.82 - 94.25

Появилась перспектива большего финансирования науки КР

168  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Национальной академии наук КР Мурат Джуматаев принял участие в онлайн-заседании Научно-технического совета при председателе Евразийской экономической комиссии.

Джуматаев в своем выступлении особо выделил проблему создания общего фонда для финансирования совместных интеграционных научных проектов.

Говорил Джуматаев также о том, что межгосударственный Научно-технический совет должен стать открытой дискуссионной площадкой для обсуждения с научной и экспертной точек зрения широкого круга вопросов евразийской экономической интеграции и дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

Но главной должны стать проблемы именно реальной интеграции научных организаций в рамках ЕАЭС.

Участники также обсудили вопросы стратегии развития евразийской интеграции, направления научно-технического сотрудничества и перспективы реализации межгосударственных программ и инновационных проектов.

В заседании приняли участие и выступили председатель Совета Михаил Мясникович, заместитель председателя Совета Сергей Глазьев, президент Российской АН Александр Сергеев, президент НАН Республики Казахстан Мурат Журинов, президент НАН Республики Беларусь Владимир Гусаков.

Особый интерес к этому заседанию проявили в Ботаническом саду имени Энвера Гареева НАН КР. Этот Ботсад, как неоднократно отмечалось VB.KG перманентно гибнет от недостаточного финансирования. В нашем Ботсаду надеются, что международная помощь поможет спасти его от гибели.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391909
Теги:
Беларусь, Казахстан, наука, Россия, финансовый кризис, ЕАЭС, Ботанический сад, Помощь, Академия наук
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  