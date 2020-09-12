Появилась перспектива большего финансирования науки КР

Президент Национальной академии наук КР Мурат Джуматаев принял участие в онлайн-заседании Научно-технического совета при председателе Евразийской экономической комиссии.

Джуматаев в своем выступлении особо выделил проблему создания общего фонда для финансирования совместных интеграционных научных проектов.

Говорил Джуматаев также о том, что межгосударственный Научно-технический совет должен стать открытой дискуссионной площадкой для обсуждения с научной и экспертной точек зрения широкого круга вопросов евразийской экономической интеграции и дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

Но главной должны стать проблемы именно реальной интеграции научных организаций в рамках ЕАЭС.

Участники также обсудили вопросы стратегии развития евразийской интеграции, направления научно-технического сотрудничества и перспективы реализации межгосударственных программ и инновационных проектов.

В заседании приняли участие и выступили председатель Совета Михаил Мясникович, заместитель председателя Совета Сергей Глазьев, президент Российской АН Александр Сергеев, президент НАН Республики Казахстан Мурат Журинов, президент НАН Республики Беларусь Владимир Гусаков.

Особый интерес к этому заседанию проявили в Ботаническом саду имени Энвера Гареева НАН КР. Этот Ботсад, как неоднократно отмечалось VB.KG перманентно гибнет от недостаточного финансирования. В нашем Ботсаду надеются, что международная помощь поможет спасти его от гибели.