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Могут ли граждане Кыргызстана въезжать в Казахстан?

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- Екатерина Улитина
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Граница Казахстана для пересечения граждан Кыргызстана пока остается закрытой. Но уже имеются договоренности между республиками о возобновлении авиасообщения.

Так, накануне Министерство иностранных дел после встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран в своем пресс-релизе сообщило следующее:

"...казахстанская сторона сообщила о функционировании имеющихся контрольно-пропускных пунктов в полноценном объеме".

Из данного сообщения складывается впечатление, что границы открыты и функционируют. Однако в представительстве соседней республики корреспонденту VB.KG сообщили, что открытие границ лишь планируется, и то, только для пересечения воздушным путем. Контрольно-пропускные пункты для пересечения наземным транспортом пока будут закрыты.

Информацию подтвердили в Государственной пограничной службе.

- Если граждане намерены въехать в Казахстан, необходимо уточнить информацию в посольстве или консульстве Казахстана, чтобы убедиться, что они могут это сделать, - сказали в ведомстве.

Отметим, ближайший рейс из Бишкека в Нур-Султан, на который открыта продажа билетов, запланирован на 22 сентября. Ранее Кыргызстан открыл свои границы для граждан 32 стран, в том числе для Казахстана.


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URL: https://www.vb.kg/391911
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан, Погранслужба
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